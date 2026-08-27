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孟加拉計畫買24架殲10CE 中埃演訓殲16成功「咬尾」法戰機

中國新聞組／北京27日電
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孟加拉考慮採購殲10CE戰機。圖為巴基斯坦空軍的殲10CE（殲10C外貿型）戰機...
孟加拉考慮採購殲10CE戰機。圖為巴基斯坦空軍的殲10CE（殲10C外貿型）戰機。（取材自中國軍工）

AI摘要

文章摘要整理：

孟加拉正與中國洽談採購最多24架殲10CE與攻擊直升機；同時，中埃聯訓中殲16被指一度對陣風形成咬尾態勢，凸顯中國戰機在國際市場的吸引力。

去年印巴衝突中被曝擊落法國「陣風」戰機（又譯飆風）而一戰成名的中國殲10CE戰機，可望迎來大買家。據報導，孟加拉正計畫向中國採購最多24架殲10CE多用途戰機及攻擊直升機，並朝正式談判邁進，這筆交易可能成為該國近年規模最大的國防採購之一。此外，近日舉行的中國與埃及空軍聯合訓練中，有報導稱中國殲16戰機一度「咬尾」埃及向法國購買的陣風戰機。中媒形容中國戰機已成為第三世界中小國家的新選擇，法國人可能要「氣暈了」。

路透報導，孟加拉總理新聞與廣播顧問拉赫曼25日在記者會上表示，這項採購案的採購數量、交易金額及交付時間尚未確定，將由後續談判決定。這筆軍購將進一步深化與大陸的軍事關係。

而綜合孟加拉媒體報導，政府委員會已就殲10CE及攻擊直升機採購展開談判並完成協議草案，並送交武裝部隊司令部及其他部會審批。拉赫曼表示，本財年如有足夠預算，採購就會推進。談到選擇殲10CE的考量，拉赫曼提到去年5月印巴衝突中這款戰機傳出的實戰表現，並表示中國戰機價格較同級歐洲機型低，包括法國「飆風」及歐洲「颱風」。

去年5月印度與巴基斯坦爆發軍事衝突，巴基斯坦宣稱曾使用殲10CE擊落包括法製「陣風」戰機在內的印度戰機，受到國際關注。印度時報此前報導，孟加拉空軍預計採購24架殲10CE，每架價格約4000萬美元(約2億6889萬人民幣)。路透指，中國過去20年間已向孟加拉供應軍艦、作戰飛機等，是孟加拉最大的軍事裝備來源國。

另據香港01報導，中國與埃及舉行的「文明之鷹-2026」空軍聯合訓練8月23日展開首日空中訓練，首日訓練內容包括異型機一對一對抗空戰，殲16分別與埃及空軍的陣風及米格29戰機進行近距空戰對抗。據央視公開的演練畫面顯示，中國殲16戰機與埃及陣風戰機進行模擬近距空戰期間，一度占據陣風後方的有利位置，形成「咬尾」態勢。殲16機翼下，身長明顯較長的導彈，即為各界猜測中的PL-17。

從畫面可見，陣風戰機一度位於殲16側前方，殲16隨後進入其後方位置。在模擬空戰訓練中，這類「咬尾」態勢代表戰機取得有利攻擊位置，模擬對手可能遭到擊落的場景，但畫面本身並不能完整反映整場對抗結果。如果處於真實空戰環境，殲16成功「咬住」陣風尾部後，便可在後方有利位置發射近距離格鬥導彈，使陣風陷入被動局面。

另有軍事自媒體分析稱，殲10CE和殲16分別在孟加拉和埃及受到青睞，甚至和法國「陣風」戰機同框，顯示中國戰機已成為廣大第三世界中小國家的新選擇。作為一直專注於這一市場的法國人而言，他們的臉色，自然不會很好看。

埃及軍方發言人在X平台發布的相片，顯示殲16訓練畫面。（取材自X平台）
埃及軍方發言人在X平台發布的相片，顯示殲16訓練畫面。（取材自X平台）

精華 FAQ

  • 報導指出，孟加拉正計畫向中國採購最多24架殲10CE多用途戰機，並搭配攻擊直升機；目前數量、金額與交付期尚未定案，仍待後續正式談判敲定。

  • 孟加拉官員提到殲10CE在去年印巴衝突中的實戰表現，且價格較法國陣風與歐洲颱風等同級機型更低，因此被視為更具成本效益的選項。

  • 在模擬空戰中，咬尾表示戰機已取得對敵機後方的有利攻擊位置，理論上可發射近距離格鬥飛彈；但畫面不等於完整戰果，僅能反映局部優勢。

印度 埃及

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