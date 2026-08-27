今年第2度出訪 習近平30日赴吉爾吉斯 上合峰會後訪埃及

上海合作組織峰會下周將於吉爾吉斯登場。圖為習近平去年9月在天津市舉行的上合組織峰會發言。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 習近平將赴吉爾吉斯出席上合峰會並對吉爾吉斯、埃及進行國是訪問，峰會將討論地緣政治、經貿安全與開發銀行，中埃軍事合作也受矚目。

中國國家主席習近平 將於8月30日至9月3日赴吉爾吉斯出席上合組織峰會，並訪問吉爾吉斯。峰會預計聚焦地緣政治變化、經貿安全合作及籌建開發銀行。這將是習繼6月訪問北韓 之後，今年內第二次出國訪問。習近平也將時隔十年再訪埃及 ，適逢中埃近期舉行空軍聯合訓練，雙方軍事及戰略合作受到關注。

中國外交部發言人26日宣布習近平的訪期，並指習乃是應吉爾吉斯總統扎帕羅夫、埃及總統塞西邀請對兩國進行國是訪問。而本屆峰會將於8月31日至9月1日於吉爾吉斯首都比什凱克舉行，上合組織成員國元首理事會則於9月1日舉行。

吉爾吉斯政府此前表示，配合上合組織峰會及第六屆世界遊牧民族運動會開幕，預計將有21國的領導人到訪吉爾吉斯。據吉爾吉斯國家通訊社消息，預計本屆峰會核心議題之一是如何使上合組織適應當前世界局勢和地緣政治變化。此外，上合組織正在研究建立開發銀行，為共同的基礎設施和大型投資項目提供融資。其他重要議題包括加強貿易、交通物流聯繫，聯合打擊恐怖主義等。

上述上合組織開發銀行，是去年在天津舉行的上合組織峰會所達成的政治共識。中國財政部副部長廖岷和吉爾吉斯財政部副部長已於今年5月共同主持第三次磋商會議，並提出上海合作組織開發銀行計畫會在兩年內啟動。

習近平這次的埃及之行，將是他十年來首次對埃及進行國是訪問。訪問期間，習近平將與塞西會面，並就雙邊關係以及共同關切的國際和地區議題交換意見。

值得注意的是，中國和埃及8月下旬至9月上旬在埃及的空軍基地舉行「文明之鷹—2026」空軍聯合訓練，中媒報導，這也是殲16首次亮相非洲。央視指出，這是雙方空軍第二次開展聯合訓練，解放軍派出了多型多架戰機成體系參訓。飛行編隊跨越6000多公里，「檢驗了遠端投送、敏捷部署和體系作戰能力」。

中國國家主席習近平將出席在吉爾吉斯的上合組織峰會。(新華社)