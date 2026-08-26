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台7成民眾認中海警台灣東部外海巡邏屬「惡意」 國台辦堅稱：正義之舉

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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中國國台辦發言人張晗26日上午主持召開例行記者會。（記者陳宥菘／攝影）
中國國台辦發言人張晗26日上午主持召開例行記者會。（記者陳宥菘／攝影）

台陸委會近日公布最新民調，有7成台灣民眾認為，中國派遣海警船在台灣東部外海巡邏是「惡意」的。中國國台辦發言人張晗25日回應稱，民進黨當局拋出這種民調「居心險惡」，張晗並稱，中國海警相關執法行動是捍衛國家領土主權和海洋權益、保障兩岸漁民生命財產安全的「正當正義之舉」。

陸委會上周公布民調結果，70.5%民眾認為，中共派遣海警船在台灣東部外海巡邏是「惡意」，這項民調由陸委會委託政治大學選舉研究中心執行，在今年8月13至17日透過電話訪問20歲以上民眾，有效樣本1096份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.97%。

中國國台辦26日上午召開例行記者會，本報記者提問，雖然中國方面表示相關執法是反制日本與菲律賓的「海域劃界」行為，但台灣方面也有分析指中國藉此推進「灰色地帶操作」，請問未來中國方面會否考慮民間這樣的負面情緒與看法，減少相關執法行動，也避免兩岸在海上擦槍走火？

對此，張晗回應稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」，中國海警在相關海域開展執法巡查、依法行使管轄權，是捍衛國家領土主權和海洋權益、保障兩岸漁民生命財產安全、維護相關海域正常航行和作業秩序的正當正義之舉。

張晗又指，民進黨當局設計並拋出這種民調，居心險惡。民進黨當局慣用所謂「灰色地帶的侵擾」攻擊抹黑中國，刻意渲染「中國威脅」，煽動「反中抗中」情緒，挑動兩岸對立對抗。她又說，兩岸民眾對民進黨當局自喪立場、出賣民族利益的卑鄙行徑表達強烈不滿。

精華 FAQ

  • 民調顯示，70.5%受訪台灣民眾認為，中共派遣海警船在台灣東部外海巡邏是「惡意」行為，反映社會對相關海上執法高度負面。

  • 張晗指控民進黨當局設計並拋出這項民調「居心險惡」，認為是在刻意渲染「中國威脅」、煽動「反中抗中」情緒，並否認負面觀感。

  • 國台辦表示，中國海警在相關海域執法巡查，是依法行使管轄權，目的在捍衛國家領土主權與海洋權益，並保障兩岸漁民生命財產安全。

民進黨 中共 民調

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