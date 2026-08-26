美揚言制裁伊朗 中：密切關注 BBC：為川習會留後路未點名中
美國財政部長貝森特24日宣布擴大對伊朗經濟制裁，強調將進一步切斷伊朗與全球金融體系聯繫，並警告協助伊朗交易的國家、企業及金融機構都可能成為制裁對象。中國外交部發言人林劍25日在例行記者會上表示，密切關注動向，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當權益。
貝森特雖強調「沒有人能凌駕於美國制裁之上」，卻未直接點名中國。BBC分析認為，習近平9月即將訪美，可能是華府此時對北京有所保留的關鍵原因。
貝森特宣布所謂「經濟孤立行動」，形容是美國針對伊朗發動的「史上最大規模金融攻勢」，目標是封堵伊朗透過石油交易及金融網絡取得的收入。他並以二戰盟軍登陸諾曼第的「D日」比喻這波行動，稱為「經濟D日」。
貝森特表示，美方已掌握伊朗規避制裁、走私石油等活動的網絡，要求與伊朗有經濟往來的銀行、企業及國家降低甚至終止合作。面對媒體追問是否制裁協助伊朗交易的中國銀行，他沒有直接點名，只表示只要參與伊朗石油交易體系，就可能成為目標。
值得注意的是，美方公布的制裁名單雖未將中國列為直接制裁對象，卻出現多家香港企業及中國境內相關人士，包括以香港思源實業公司為核心的採購網絡。美方指控其協助伊朗相關研究機構取得雷射光學設備等敏感物資。
對此，中國外交部25日回應，發言人林劍表示，中方堅決反對「沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權」的單邊制裁，認為經濟戰與極限施壓只會激化矛盾、造成風險外溢，並擾亂全球經濟金融秩序。
林劍強調，當務之急是讓伊朗局勢降溫，回到對話談判軌道。面對美方制裁是否衝擊中國銀行及企業，他多次重申，中方正密切關注相關動向，「將採取一切必要措施，堅定維護自身正當權益」。
BBC指出，中國是伊朗石油最大買家，北京是美國切斷伊朗經濟命脈時無法忽視的角色。前白宮國家安全委員會國際經濟高級主任哈勒爾分析，很難想像川普政府會在未來幾周對中國祭出真正嚴厲的制裁，因為華府不希望在美中峰會前造成雙方關係巨大裂痕。
哈勒爾認為，美方或許更傾向利用習近平訪美機會，透過外交接觸要求北京逐步降低與伊朗的部分貿易往來，而非立即採取全面制裁。伊朗問題專家拉德也認為，習近平即將訪美是華府的重要考量。
不過，美方即使未直接制裁中國，仍可能透過個別企業與金融機構施壓。分析人士也提醒，若制裁範圍擴大，可能牽動美元金融體系及全球能源市場。隨著習近平9月訪美在即，華府究竟會把伊朗制裁延伸至中國，或暫時保留空間，成為後續美中關係的重要觀察焦點。
美國財政部長貝森特宣布擴大對伊朗經濟制裁，主打切斷其與全球金融體系聯繫，並鎖定石油交易、走私與相關金融網絡，要求各國、企業與銀行降低或終止合作。 中國外交部表示密切關注相關動向，堅決反對沒有聯合國授權的單邊制裁，認為極限施壓只會升高風險；林劍並強調，中方將採取一切必要措施維護正當權益。 BBC分析指出，中國是伊朗石油最大買家，理應是美方施壓重點，但習近平9月即將訪美，華府可能不願在峰會前重創雙邊關係，因此先保留空間，改以個別企業施壓。
精華 FAQ
美國財政部長貝森特宣布擴大對伊朗經濟制裁，主打切斷其與全球金融體系聯繫，並鎖定石油交易、走私與相關金融網絡，要求各國、企業與銀行降低或終止合作。
中國外交部表示密切關注相關動向，堅決反對沒有聯合國授權的單邊制裁，認為極限施壓只會升高風險；林劍並強調，中方將採取一切必要措施維護正當權益。
BBC分析指出，中國是伊朗石油最大買家，理應是美方施壓重點，但習近平9月即將訪美，華府可能不願在峰會前重創雙邊關係，因此先保留空間，改以個別企業施壓。
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