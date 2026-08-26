美揚言制裁伊朗 中：密切關注 BBC：為川習會留後路未點名中

美國希望迫使中國大幅減少與伊朗的貿易，學者認為真正具有影響力的制裁對象是與國際金融體系高度連結的銀行。（中新社）

美國財政部長貝森特 24日宣布擴大對伊朗 經濟制裁，強調將進一步切斷伊朗與全球金融體系聯繫，並警告協助伊朗交易的國家、企業及金融機構都可能成為制裁對象。中國外交部發言人林劍25日在例行記者會上表示，密切關注動向，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當權益。

貝森特雖強調「沒有人能凌駕於美國制裁之上」，卻未直接點名中國。BBC分析認為，習近平9月即將訪美，可能是華府此時對北京有所保留的關鍵原因。

貝森特宣布所謂「經濟孤立行動」，形容是美國針對伊朗發動的「史上最大規模金融攻勢」，目標是封堵伊朗透過石油交易及金融網絡取得的收入。他並以二戰盟軍登陸諾曼第的「D日」比喻這波行動，稱為「經濟D日」。

貝森特表示，美方已掌握伊朗規避制裁、走私石油等活動的網絡，要求與伊朗有經濟往來的銀行、企業及國家降低甚至終止合作。面對媒體追問是否制裁協助伊朗交易的中國銀行，他沒有直接點名，只表示只要參與伊朗石油交易體系，就可能成為目標。

值得注意的是，美方公布的制裁名單雖未將中國列為直接制裁對象，卻出現多家香港企業及中國境內相關人士，包括以香港思源實業公司為核心的採購網絡。美方指控其協助伊朗相關研究機構取得雷射光學設備等敏感物資。

對此，中國外交部25日回應，發言人林劍表示，中方堅決反對「沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權」的單邊制裁，認為經濟戰與極限施壓只會激化矛盾、造成風險外溢，並擾亂全球經濟金融秩序。 中國外交部發言人林劍。（歐新社）

林劍強調，當務之急是讓伊朗局勢降溫，回到對話談判軌道。面對美方制裁是否衝擊中國銀行及企業，他多次重申，中方正密切關注相關動向，「將採取一切必要措施，堅定維護自身正當權益」。

BBC指出，中國是伊朗石油最大買家，北京是美國切斷伊朗經濟命脈時無法忽視的角色。前白宮國家安全委員會國際經濟高級主任哈勒爾分析，很難想像川普政府會在未來幾周對中國祭出真正嚴厲的制裁，因為華府不希望在美中峰會前造成雙方關係巨大裂痕。

哈勒爾認為，美方或許更傾向利用習近平訪美機會，透過外交接觸要求北京逐步降低與伊朗的部分貿易往來，而非立即採取全面制裁。伊朗問題專家拉德也認為，習近平即將訪美是華府的重要考量。

不過，美方即使未直接制裁中國，仍可能透過個別企業與金融機構施壓。分析人士也提醒，若制裁範圍擴大，可能牽動美元金融體系及全球能源市場。隨著習近平9月訪美在即，華府究竟會把伊朗制裁延伸至中國，或暫時保留空間，成為後續美中關係的重要觀察焦點。