中美1.5軌對話 中喊：恪守不衝突、不對抗底線

中美元首預計9月底再度會晤之際，暌違兩年，第三屆中美1.5軌對話昨日在北京舉行。中共 中央對外聯絡部部長劉海星表示，雙方要立足「中美建設性戰略穩定關係」新定位，推動中美關係跨越「修昔底德陷阱」，恪守不衝突不對抗的底線，實現和平可期的持久穩定。美方代表則指要加強對話溝通，妥善處理分歧。

綜合央視、中央社等媒體報導，此次對話由中共中聯部和美國亞洲協會共同主辦。中方消息顯示，參與此次對話的雙方人員還有亞洲協會會長、澳洲 前總理陸克文，以及前國台辦主任劉結一等。

劉海星說，2026年是中美關係的重要年份，5月中國國家主席習近平 同美國總統川普在北京舉行歷史性會晤，將「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，雙方應不斷做大共同利益的蛋糕，實現合作為主的積極穩定。

劉海星提出三點，一是相互尊重、和平共處、合作共贏，推動中美關係跨越「修昔底德陷阱」。二是共擔大國責任，通過建設性互動為國際合作提供重要動力。三是拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法、地方等領域交流合作，不斷增強中美關係韌性。

據中方消息，美國亞洲協會董事會共同主席桑頓等美方代表表示，當前兩國處於重要節點，雙方應加強對話，增進政治互信，促進經貿、人文、醫療、人工智慧、糧食安全等領域交流合作，「妥善處理分歧」，共同應對全球性挑戰。

此次會面正值9月下旬「川習會」舉行之前，對話前夕，中國全國政協主席王滬寧、副外長馬朝旭24日在北京分別會見桑頓等美方代表。