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中印邊界問題第25次會晤 王毅盼「龍象共舞」

記者謝守真／綜合報導
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中印邊界問題特別代表第25次會晤25日在北京舉行，王毅與印度國家安全顧問多瓦爾就...
中印邊界問題特別代表第25次會晤25日在北京舉行，王毅與印度國家安全顧問多瓦爾就邊界問題及雙邊關係深入交換意見，雙方並商定2027年在印度舉行第26次會晤。（美聯社）

中印邊界問題特別代表第25次會晤25日在北京舉行，中方特別代表、中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅指出，雙方應將邊界問題置於雙邊關係適當位置，堅持向前走、不停滯、不倒退，讓對話、和平、協商與合作成為主流；他並強調，中印關係已超越雙邊範疇，具有全球和戰略意義，中方願與印方加強溝通、消除分歧，推動兩國關係健康穩定發展，實現「龍象共舞」。

新華社25日報導，王毅與印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾在會上就邊界問題和雙邊關係等進行全面深入、溝通。王毅表示，中印互為重要鄰國，也是發展中大國和新興經濟體代表，兩國關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益，也符合全球南方國家普遍願望。

王毅提到，近年來，習近平和莫迪在喀山、天津兩次會晤，達成一系列重要共識，為兩國關係改善發展指明方向。中方願同印方從戰略高度和長遠角度把握兩國關係，加強溝通，增進了解，消除分歧，克服障礙，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」。

王毅表示，雙方正在有序落實特別代表會晤共識。兩國機制性交流合作逐步恢復，共同致力於維護邊境地區和平安寧。雙方應總結歷史經驗，將邊界問題置於雙邊關係適當位置，堅持向前走，不停滯、不倒退、不偏航，逐步構建起中印邊界事務正面敘事，讓對話、和平、協商、合作成為主流，為兩國關係健康穩定發展注入積極因素。

在中方新聞通稿中，多瓦爾說，印中都是文明古國、人口大國和重要經濟體，是合作夥伴而不是競爭對手。發展穩定、可預測、前瞻性的印中關係，符合兩國人民共同利益，對亞洲和世界具有重要意義。

多瓦爾接著指，在兩國領導人引領下，印中關係重回正軌，邊境地區保持總體安寧，各領域交流合作穩步推進。印方願同中方進一步密切戰略溝通，拓展互惠合作，深化多邊協作，有效管控邊境地區，探索邊界問題解決方案，推動印中關係加快改善發展。

此外，報導指，雙方還就推進劃界談判、做好邊境管控、完善機制建設、推進跨境合作等深入溝通，重申將按照2005年達成的政治指導原則，本著相互尊重、相互諒解精神，發揮特別代表會晤機制作用，尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題一攬子解決方案。

報導稱，中印雙方將繼續通過對話協商妥善處理邊界問題，共同維護邊境和平安寧。雙方商定2027年在印度舉行中印邊界問題特別代表第26次會晤。此外，雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見。

近年中印邊境局勢一度因實際控制線附近衝突升高，雙方之後持續透過外交及軍事管道磋商，推動局勢降溫。中印邊界問題特別代表會晤機制由中國和印度於2003年建立，是雙方處理邊界問題的重要高層對話管道。

中印邊界問題特別代表第25次會晤25日在北京舉行，中共中央政治局委員、中央外辦主...
中印邊界問題特別代表第25次會晤25日在北京舉行，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅表示，雙方應將邊界問題置於雙邊關係適當位置，讓對話、和平、協商與合作成為主流。（歐新社）

精華 FAQ

  • 雙方一致認為應將邊界問題放在雙邊關係適當位置，持續透過對話協商處理分歧，避免局勢倒退，並以維護邊境和平安寧為共同目標。

  • 王毅指出，中印互為重要鄰國與發展中大國，關係改善符合兩國與全球南方利益；中方願從戰略高度加強溝通，消除分歧，實現龍象共舞。

  • 報導稱，雙方將推進劃界談判、完善邊境管控與機制建設，並商定2027年在印度舉行第26次會晤，同時繼續交換國際與地區議題看法。

中共 王毅

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