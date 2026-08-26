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人民日報連四天「鍾才文」談經濟 港媒：唱不響光明論

記者黃雅慧／綜合報導
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「人民日報」25日刊發「鐘才文」署名文章，標題為「推動高質量發展行穩致遠」，已是...
「人民日報」25日刊發「鐘才文」署名文章，標題為「推動高質量發展行穩致遠」，已是連續第四天刊登唱多中國經濟的文章。圖為上海陸家嘴金融區的人行天橋。（路透）

「人民日報」25日連續第四天刊發「鍾才文」署名文章，標題為「推動高質量發展行穩致遠」。香港明報「中國透視」專欄稱，按去年經驗，今年應該也會「N連發」，不過，靠幾篇文章是不可能帶動市場、恢復信心、「唱響中國經濟光明論」的，仍要看政府有無實際招數解決收入與預期問題。

相較於前三篇文章談中國經濟現況，「鍾才文」25日文章提出政策展望，提及加大逆周期調節力度，充分發揮各項存量政策效能，及時謀畫出台務實管用的增量政策，比如推進六張網建設、加強現代化產業體系、營造公平有序的市場競爭環境、做好三農工作與加強民生保障等政策。

文章指出，要加快建設現代化產業體系，加大對基礎研究的長期穩定支持，推動人工智慧技術賦能千行百業，同時完善人工智慧治理體系，加快基礎性立法進程，避免產業「一哄而上」。並以「我們要堅定信心，迎難而上，用好各種機遇和優勢，以更加昂揚向上的精氣神，推動高質量發展行穩致遠。」信心喊話做結。

官方連四天發文穩軍心，卻有許多評論認為這招「老套」，無法帶動市場信心。明報署名劉實的「中國透視」專欄指出，市場關注的是有什麼實際招數解決收入和預期問題；對普通民眾而言，即使今年GDP能夠達到4.5%至5%的增長目標，但都是靠機器人、人工智慧、新能源汽車等高新產業的增長，日子仍艱辛，實質失業率上升，收入還是減少。

劉實也引用新加坡經濟學者陳光炎分析指出，北京近年經濟政策取向認為優先事項不是改善就業、消費與家庭福利，而是推動引領全球且具有高度競爭力的技術經濟，追求國家綜合實力最大化，為與美國展開長期戰略競爭做準備。「這一觀點，雖不中亦不遠」。

另外，中國旅美時政評論員鄧聿文也指出，用文章來帶動市場、恢復信心的套路早就過去。若不實質解決收入和預期問題，中國經濟這種「半死不活」狀態還會持續。

「鍾才文」22至24日此前一連三天發文，前兩篇題目分別為「中國經濟的韌性與活力」、「中國是世界經濟增長的積極貢獻者和強大穩定錨」。第一篇文章強調，「觀察中國經濟，不能僅看速度，更不能糾結於個別季度、月份指標數據的高低」。第二篇文章以中國冷氣機為歐洲民眾送去清涼的「冷實力」為例，強調中國製造的紅利惠及世界各國消費者，駁斥所謂的中國「衝擊論」、「擠壓論」；第三篇題為「上半年經濟增長4.7%說明瞭什麼？」的文章強調，中國經濟上半年頂壓前行，GDP按年增長4.7%，有力應對複雜局面，取得來之不易、難能可貴的成績。

精華 FAQ

  • 這組文章主要是在為中國經濟定調與穩定軍心，先強調韌性與成績，再提出政策展望，試圖透過官方論述維持市場與社會信心。

  • 文章提到加大逆周期調節、發揮存量政策效能、推出增量政策，並涵蓋六張網建設、產業體系、三農工作、民生保障與AI治理等方向。

  • 他們認為市場最在意的是收入、就業與預期能否改善，而不是宣傳式喊話；若缺乏實際招數，經濟低迷與信心不足的狀況仍會延續。

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