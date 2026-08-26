火箭軍反貪腐未息 公開向民間徵集違規採購證據

圖為在抗戰勝利80周年大閱兵上，解放軍火箭軍展示的東風-5C導彈。（新華社）

中國著力整治火箭 軍" rel="213996">火箭軍 採購問題，軍隊採購網24日發布「關於徵集火箭軍部隊違規採購問題的公告」，公開徵集違規採購問題有關信息。分析指出，自中國國家主席習近平 2012年上台以來，就展開大規模反腐敗行動，軍隊更是重點整肅對象之一，四任火箭軍司令魏鳳和、周亞寧、李玉超、王厚斌皆落馬，如今官方發布公告，顯示火箭軍反腐敗還沒結束。

極目新聞報導，根據軍隊採購網發布的公告，徵集違規採購相關信息的受理範圍，涉及火箭軍部隊組織進行的物資服務、工程、副食品、藥品耗材等採購活動，包括但不限於需求編制、採購評審、合約履約、網上採購等。

公告指出，回饋問題應客觀真實、事實清楚、表達準確，舉報事項應附相關證據資料，且來源應合法合規、真實有效，否則不予受理。參加火箭軍部隊採購活動的供應商、評審專家、招標代理機構、投標代理人，以及軍隊內部與專案相關人員，可撥打舉報電話，相關佐證資料郵寄地址另行告知。

據維基百科，2023年中國人民解放軍火箭軍開始查腐敗案，2023年7月起，陸續有軍隊和軍工企業高級幹部被免職，涉及人士包括中央軍委委員、國務委員兼國防部部長李尚福，全部三任火箭軍司令員李玉超、周亞寧、魏鳳和等。李尚福、魏鳳和的腐敗情況在2024年6月27日被首次公開證實，但腐敗案的完整涉事人員名單和具體情形並未披露。

2026年5月，中國軍事法院分別判處魏鳳和、李尚福死緩，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，同時決定在其緩刑期滿減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。