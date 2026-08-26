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加強海外追贓 中「反跨境腐敗法」提請人大常委審議

記者黃雅慧／綜合報導
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中國反跨境腐敗法草案25日提請14屆全國人大常委會第24次會議首次審議。（中通社...
中國反跨境腐敗法草案25日提請14屆全國人大常委會第24次會議首次審議。（中通社）

中國「反跨境腐敗法」自3月「兩會」期間宣告制定以來，該法草案25日提請14屆全國人大常委會第24次會議首次審議。該法草案共6章47條，將強化中國對反跨境貪腐的治理。

中共14屆全國人大常委會第24次會議8月25日至28日在北京舉行，將審議中國國家監察委員會關於提請審議反跨境腐敗法草案的議案等多個議案。　　

據新華社報導，反跨境腐敗法草案主要內容包括明確反跨境腐敗工作的原則、範圍和主張；明確反跨境腐敗工作機制和職責；強化案件辦理和國際合作；明確企業廉潔合規義務；明確法律責任。

報導稱，制定反跨境腐敗法有利於豐富反跨境腐敗法律措施手段，解決跨境腐敗發現難、取證難、追贓難、定罪難等突出問題，為查辦跨境腐敗案件提供有力法律保障。

該法全文尚未對外公布，財新網此前引述多名了解該法起草的學者稱，這部法律主要解決中國企業境外分支機構和外國企業在中國境內設立的分支機構的合規管理及管轄程序問題，也有針對腐敗行為跨境追贓追逃的規定，是預防性法律。

第一財經報導，中國人民大學反腐敗與法治研究中心副主任鄧矜婷表示，新法可能增加一些涉外管轄、涉外查辦案件、國際合作方面的規定；聯合早報報導，北京師範大學政府管理研究院教授唐任伍分析，反跨境腐敗法主要針對向境外轉移資產的腐敗分子，包括「紅通人員」及出海的國有企業人員。

中共14屆全國人大常委會第24次會議還將審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。

精華 FAQ

  • 該草案已在14屆全國人大常委會第24次會議上首次提請審議，屬於立法程序中的重要一步。會議於8月25日至28日在北京舉行，審議範圍還包括其他議案。

  • 報導指出，該法旨在解決跨境腐敗發現難、取證難、追贓難、定罪難等問題，同時為查辦涉外腐敗案件提供法律依據，也有助於加強跨境追逃與追贓。

  • 學者與評論認為，新法不僅涉及中國企業境外分支及外國企業在華分支的合規管理，也可能強化涉外管轄、國際合作與資產追回，特別針對境外轉移資產的腐敗分子。

中共 兩會 貪腐

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