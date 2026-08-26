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專訪╱金明日親述遭中羈押經歷：30人擠1牢房、蹲小板凳、絕食抗議

記者戴慈慧／紐約專訪
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錫安教會創辦人、主任牧師金明日接受世界日報專訪，講述遭羈押九個月及獲釋赴美的經過...
錫安教會創辦人、主任牧師金明日接受世界日報專訪，講述遭羈押九個月及獲釋赴美的經過。（記者戴慈慧／攝影）

中國家庭教會「錫安教會」創辦人、主任牧師金明日今年7月在遭羈押近九個月後獲釋，隨即離開中國赴美。金明日25日接受世界日報專訪，談及在廣西北海看守所的羈押生活、案件經過及獲釋過程。他表示，直到登上飛往洛杉磯的班機，見到隨行的美國外交人員後，才確定自己將前往美國。

登上飛洛杉磯班機 才知獲釋

今年5月川普總統訪問北京與中國國家主席習近平會面，曾要求釋放金明日與香港媒體人黎智英。結果金明日獲得釋放，但黎智英仍遭審判關押。金明日在中國創辦的教會，被視為地下教會。

金明日表示，看守所內30多人擠在狹小空間，飲食及睡眠條件都很差，日常活動也受到嚴格限制。每天能夠刷牙、稍微活動的時間最多約一個半小時，其餘時間大多只能坐在「小板凳」上。

患有糖尿病多年的他表示，羈押期間病情未能獲得良好控制，加上長時間缺乏活動，不到一個月便出現排尿困難及下身水腫等情況。監舍內24小時受到監控，就連起身走動也要先舉手報告。

除了身體狀況，與外界失去聯繫也是羈押期間最大的壓力之一。金明日說，九個月裡他無法與家人通信，聘請律師也多次受阻。最後代理案件的貴陽律師韓連勝一度無法與他會面，金明日為此連續兩天絕食抗議，之後才獲准見律師。

當時被送進看守所 35年首次沒參加禮拜

金明日牧師（中）與李迦勒牧師（左）、姜西華傳道（右）合影。（記者戴慈慧／攝影）
金明日牧師（中）與李迦勒牧師（左）、姜西華傳道（右）合影。（記者戴慈慧／攝影）

信仰生活也受到限制。金明日自1989年信主以來，35年間從未停止參加主日禮拜，但被送進看守所的第一天恰逢星期日，成為35年來第一次無法參加主日禮拜。

由於不能出聲禱告，他只能在監舍內默禱。他和其他信徒也持續爭取閱讀聖經，在家人及律師從外界不斷提出要求下，經過約兩個月才終於獲准取得聖經。

金明日表示，2025年10月中國多地展開抓捕行動後，最終有18人被羈押在廣西北海。他最初被控「非法利用信息網路罪」，案件移送檢察機關後，罪名又改為「非法經營」及「詐騙」。

他說，當時已做好可能被判十多年的心理準備，對方也曾要求他認罪，以換取減刑，但遭他拒絕。「我不可能認罪。」金明日認為，建立教會、傳福音及接受教會奉獻等，都屬於基督教正常的信仰活動，應受到中國憲法所保障的宗教信仰自由。

爭取了2個月才拿到的聖經 唯一身家

直到今年7月3日，事情突然出現變化。當天中午，金明日被叫出監舍，他原以為又要接受提審，直到被要求帶上自己的物品，才意識到可能要離開看守所。當時他幾乎沒有任何財物，唯一的個人物品，就是那本爭取兩個月才獲准取得的聖經。

他隨後被帶往高鐵站，再轉往廣州機場。金明日說，直到到了機場才被告知當局取消對他的起訴，但仍沒有人告訴他將被送往何處。

登上班機後，坐在身旁的一名美國外交人員向他表明身分，並告知美國政府在他被捕後一直關注此案。金明日這才知道，自己將飛往洛杉磯。

獲釋身上穿的衣鞋 都是警方臨時買的

自2018年受到出境限制以來，金明日已與在美國的家人分隔約八年。這次獲釋後，他沒有機會回家，也來不及收拾行李，身上的衣服和Nike鞋都是警方臨時購買。「連一雙襪子都沒能拿出來」，他說，離開中國時唯一帶在身邊的個人物品，就是一本聖經。

首要之務仍是爭取8錫安教會同工獲釋

不過，獲釋並未讓他放下這起案件。來美近兩個月，金明日表示，目前最掛念的仍是遭羈押的8名錫安教會同工。

「我是這個團隊的領導。」他說，自己在審訊期間一再向辦案人員強調，他才是主要負責人。如今自己已經獲釋，同工卻仍在押，因此希望外界不要停止關注，也呼籲美國國會及川普政府繼續協助爭取8人獲釋。

與家人團聚後，金明日也逐步恢復牧會工作。近年部分錫安教會信徒離開中國，分散在美國、韓國及東南亞等地，他表示，將繼續鼓勵各地信徒建立教會。紐約錫安教會日前首次聚會約有250人參加，洛杉磯也計畫於10月成立教會。

對金明日而言，接下來除了重新適應與家人團聚後的生活，首要之務仍是爭取8名同工獲釋，同時繼續支持中國境內及海外的教會工作。至於自己在美國未來的具體安排，他說目前尚未定案，「才來不到兩個月，所以還是有點懵。」

精華 FAQ

  • 他在7月3日被突然帶出看守所，直到抵達廣州機場才知道起訴已被取消，但仍不清楚去向；登上飛往洛杉磯的班機後，見到美國外交人員才確定自己將前往美國。

  • 金明日表示，30多人擠在狹小空間，日常多半只能坐小板凳，活動與刷牙時間都很少，且24小時受監控；他不能出聲禱告，還花了約2個月才拿到聖經。

  • 他目前最掛念的仍是被羈押的8名錫安教會同工，希望外界不要停止關注，並呼籲美國國會及川普政府繼續協助爭取他們獲釋，同時持續支持各地教會工作。

習近平 洛杉磯 世界日報

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