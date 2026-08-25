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中國官媒連三天發文唱多經濟 評論員諷「老套」

記者張鈺琪／即時報導
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中國7月經濟數據疲弱，官媒連三天發文，強調中國經濟持續向新向優發展。圖為8月24...
中國7月經濟數據疲弱，官媒連三天發文，強調中國經濟持續向新向優發展。圖為8月24日，裝配機器達人隊的機器人參加靈巧手專項賽「釘釘固定」比賽。（新華社）

在中國經濟7月整體呈現全面降溫與內需疲軟態勢後，中共機關報人民日報22日至24日連續三天刊發署名「鍾才文」文章持續唱多經濟。文章強調，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，有能力實現全年經濟社會發展目標任務。

「鍾才文」是人民日報刊發重要經濟專論時使用的署名，諧音「中財文」，代表‌中共中央財經委員會‌權威發聲，一般只有在經濟形勢需要統一解釋或回應時才會出現，重要性高於一般評論。

中國國家統計局上周公布7月主要總體經濟數據，包括消費、工業生產、固定投資等均低於市場預期，僅出口與部分高科技產業維持強勁。

人民日報22日署名「鐘才文」文章題為「中國經濟的韌性與活力」，強調觀察中國經濟，不能僅看速度，更不能糾結於個別季度、月份指標數據的高低，而要更加重視經濟運行品質。從品質效益觀察，從更長視角觀察，中國經濟發展正在發生深刻變化，彰顯出強大韌性與活力。

23日題為「中國是世界經濟增長的積極貢獻者和強大穩定錨」則指，今年以來，面對變亂交織、嚴峻複雜的外部環境，中國經濟頂壓前行，持續向新向優發展，展現出蓬勃活力和強大韌性，不僅為「155」良好開局奠定堅實基礎，也為世界經濟注入強勁動力和難能可貴的確定性。

昨日文章題為「上半年經濟增長4.7%說明了什麼？」。文章稱，今年上半年，中國國內生產毛額較去年同期增長4.7%，是中國有力應對地緣政治衝突、經貿摩擦等外部環境變化，有效駕馭國內供強需弱、新老問題疊加等複雜局面，取得來之不易的成績。

不過，對於「鍾才文」連續三天用力唱多經濟，中國旅美時政評論員鄧聿文指，想再用文章來帶動市場、恢復信心的套路早就過去。不解決收入和預期問題，中國經濟這種「半死不活」狀態還會持續。

精華 FAQ

  • 文章核心是在強調中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，並重申經濟具備韌性與活力，足以支撐全年經濟社會發展目標任務。

  • 因為它是人民日報刊發重要經濟專論時使用的署名，諧音「中財文」，一般代表中共中央財經委員會權威發聲，常在需要統一經濟口徑時出現。

  • 旅美時政評論員鄧聿文認為，靠文章帶動市場、恢復信心的套路已經過時；若不解決收入與預期問題，中國經濟的低迷狀態仍會持續。

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