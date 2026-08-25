東南亞接連表態支持一中 鄧聿文：時間已不在台灣這邊

「八二三戰役勝利68周年追思祭悼典禮」23日於金門舉行，總統賴清德出席獻花追悼並再度強調，要以實力確保和平。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 東南亞多國接連重申一中政策，台灣外交空間持續受擠壓。

東南亞多國接連重申一中政策，台灣外交空間持續受擠壓。 重點二： 鄧聿文認為東協態度轉向中國，台灣不應只經營美日歐。

鄧聿文認為東協態度轉向中國，台灣不應只經營美日歐。 重點三：他提醒台灣若不改善兩岸關係，時間與國際趨勢都不利台灣。

環球時報指出，東南亞 國家已紛紛表態支持一個中國原則，台灣與東協關係正陷入危機。中國旅美時政評論員鄧聿文也認為，台灣需要重新經營與東協及「全球南方」的關係，也有必要想辦法降低兩岸的政治敵意。因為至少從目前的趨勢看，時間似乎並不站在台灣這邊了。

8月21日，中國與印尼 外長防長「2+2」對話機制第二次部長級會議在雅加達舉行，根據中國外交部新聞稿，印尼外長蘇吉約諾重申堅定奉行一個中國政策，並反對任何外部干涉。此前，印尼海軍護衛艦「萊」號才於8月12日，與解放軍海軍紅河艦在台灣以東海域完成海上通航演練。

在本月16日半島電視台播出的專訪中，馬來西亞總理安華則明確表示「台灣是中國的一部分」，甚至暗示支持中國以武力統一台灣。

越共總書記蘇林今年4月出訪中國，中越聯合聲明強調，越方重申堅定奉行一中政策 ，堅決反對任何形式的台獨分裂活動；6月，緬甸表態支持中國為實現國家統一所做的一切努力，柬埔寨也持續反對任何形式的台獨。

7月，泰國總理阿努廷訪華，在中泰兩國發表的聯合聲明中直接載明，「泰方堅定支持中國和平統一大業，不支持任何形式的『台獨』。泰方支持中國『一國兩制』方針」；8月14日，菲律賓總統馬可仕被問及如果兩岸發生衝突「是否會允許美軍從菲律賓的基地與領土發動攻勢作戰」時稱，菲律賓無意成為區域內的交戰國。

環球時報指出，2025年10月，新加坡總理黃循財也重申新加坡奉行明確而一貫的一中政策，反對台獨；2025年2月，文萊蘇丹出訪中國，重申文萊支持中國統一。

鄧聿文在個人社交平台發文稱，對於安華日前一番涉台表態，不僅是認可北京的「一中政策」，還等同表態支持中國動武，而安華的話並非孤立事件。印尼明知台灣東部海域的政治敏感性，還願意同中國海軍在那裡演練，說明至少在該海域的問題上，印尼不接受台灣的政治定義。

菲律賓是現在東協與中國關係最緊張的國家，鄧聿文說，如果連東協最反華的菲律賓都明確告訴美國，如果台海打起來，不能從我的國土上攻擊中國，那麼，從戰爭結果看，這是不是有利於中國？

鄧聿文表示，這些信號連在一起看，都在共同告訴台灣一件事，東協在台海問題上並沒有向台灣所希望的方向走，而是偏向中國。台灣這些年花很多資源經營美國、日本和歐洲，卻忽略了另一個非常重要的方向，即東協和更廣泛的「全球南方」。

鄧聿文指出，政治最終還是需要處理力量對比。安華的表態提醒台灣，世界不只有美日歐，如果越來越多國家開始在具體行動上接受北京的規則，那麼台灣面臨的問題，就不僅是外交孤立。賴清德一味強調要用實力維持台灣海和平，而不去改善兩岸關係，反而不斷刺激對方，或許在他的認知裡，台灣的實力已經可以和中國「扳手腕」（比腕力）了。