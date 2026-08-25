我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

路透：習近平或暌違7年再訪印度 率400人出席金磚峰會

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
報導稱中國國家主席習近平（右）有可能9月出席在印度舉行的金磚國家會議，是他暌違七...
報導稱中國國家主席習近平（右）有可能9月出席在印度舉行的金磚國家會議，是他暌違七年後再訪印度。左為印度總理莫迪。（美聯社）

路透24日引述3名印度消息人士報導，中國國家主席習近平很可能率領龐大代表團出席9月12至13日在新德里召開的金磚國家（BRICS）峰會。若成行將是他暌違7年再次訪問印度。

其中1名消息人士表示：「中國官員正忙於敲定飯店及安全規範。」其餘2名消息人士則說，習近平很可能率領約400人組成的代表團隨行。若他親訪印度，將是兩國關係回暖新跡象。

習近平上回出訪印度要回溯到2019年，當時他率領的隨行政要不到200人。翌年兩國便爆發有人員死亡的邊界衝突。

習近平去年缺席在巴西舉行的金磚國家峰會。若他出席本屆峰會，可能令外界較為關注這趟訪問對於中印兩國在2020年邊境衝突後努力穩定雙邊關係具有何意義，而非對金磚國家計畫的影響。

印度總理莫迪（Narendra Modi）去年已創7年來首次訪問中國，但此後雙邊關係僅緩慢改善。本月兩國又在印度邊境的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）爆發紛爭，引發尖銳外交交鋒。

中央社報導，消息人士表示，中印兩國官員很可能利用這次機會來探索雙方如何一方面管控彼此在邊界及區域安全議題上長期存在的歧異，同時找到方法來擴大雙邊交流。

不過消息人士補充，習近平最終行程及任何可能的雙邊會談，均尚未敲定。

印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）則在中國北京訪問，將針對兩國的喜馬拉雅邊界爭議等問題，與中國外長王毅舉行會談。多瓦爾也將會見中國國家副主席韓正。

中國外交部發言人林劍表示，在這次會議上，雙方將本著兩國領導人達成共識的精神，繼續就邊界問題進行深入溝通，共同維護邊境地區和平安寧。

精華 FAQ

  • 報導指出，習近平很可能出席9月12日至13日在新德里舉行的金磚國家峰會，且可能率領龐大代表團同行。此行若成真，將成為外界關注中印互動的重要場合。

  • 因為習近平上次訪問印度已是2019年，之後兩國在2020年爆發造成傷亡的邊界衝突，關係急遽惡化。若他親訪印度，代表雙邊互動有機會進一步修復。

  • 印度國安顧問多瓦爾正在北京，將與王毅討論喜馬拉雅邊界問題，也會見韓正。另一方面，兩國本月又在阿魯納查邦發生紛爭，顯示雙邊雖嘗試溝通，歧異仍未消失。

習近平 印度 巴西

上一則

湖南老人進店暈倒亡 店家「扶一下」被索賠10萬 結局翻轉

下一則

圍堵「甲醛白菜」 張家口懸賞3千元、多地封殺康保白菜

延伸閱讀

川習9月會面籌備「美方一團亂」 港媒：北京很焦慮 怕出意外

川習9月會面籌備「美方一團亂」 港媒：北京很焦慮 怕出意外
川普對北韓示好之際 王毅19日將到訪南韓

川普對北韓示好之際 王毅19日將到訪南韓

習近平9月訪美與川普會談 無意參加聯合國大會

習近平9月訪美與川普會談 無意參加聯合國大會
港媒：赫塞斯惹惱川普快丟官 柯伯吉曾向中方稱「台灣非核心利益」

港媒：赫塞斯惹惱川普快丟官 柯伯吉曾向中方稱「台灣非核心利益」

熱門新聞

中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
印度學者拍下中國街頭整潔的畫面。(視頻截圖)

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

2026-08-18 08:30
恆大集團、恆大地產等案一審宣判，許家印被判處無期徒刑。(取材自央視)

恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

2026-08-20 00:08
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請