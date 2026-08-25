路透：習近平或暌違7年再訪印度 率400人出席金磚峰會
路透24日引述3名印度消息人士報導，中國國家主席習近平很可能率領龐大代表團出席9月12至13日在新德里召開的金磚國家（BRICS）峰會。若成行將是他暌違7年再次訪問印度。
其中1名消息人士表示：「中國官員正忙於敲定飯店及安全規範。」其餘2名消息人士則說，習近平很可能率領約400人組成的代表團隨行。若他親訪印度，將是兩國關係回暖新跡象。
習近平上回出訪印度要回溯到2019年，當時他率領的隨行政要不到200人。翌年兩國便爆發有人員死亡的邊界衝突。
習近平去年缺席在巴西舉行的金磚國家峰會。若他出席本屆峰會，可能令外界較為關注這趟訪問對於中印兩國在2020年邊境衝突後努力穩定雙邊關係具有何意義，而非對金磚國家計畫的影響。
印度總理莫迪（Narendra Modi）去年已創7年來首次訪問中國，但此後雙邊關係僅緩慢改善。本月兩國又在印度邊境的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）爆發紛爭，引發尖銳外交交鋒。
中央社報導，消息人士表示，中印兩國官員很可能利用這次機會來探索雙方如何一方面管控彼此在邊界及區域安全議題上長期存在的歧異，同時找到方法來擴大雙邊交流。
不過消息人士補充，習近平最終行程及任何可能的雙邊會談，均尚未敲定。
印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）則在中國北京訪問，將針對兩國的喜馬拉雅邊界爭議等問題，與中國外長王毅舉行會談。多瓦爾也將會見中國國家副主席韓正。
中國外交部發言人林劍表示，在這次會議上，雙方將本著兩國領導人達成共識的精神，繼續就邊界問題進行深入溝通，共同維護邊境地區和平安寧。
報導指出，習近平很可能出席9月12日至13日在新德里舉行的金磚國家峰會，且可能率領龐大代表團同行。此行若成真，將成為外界關注中印互動的重要場合。 因為習近平上次訪問印度已是2019年，之後兩國在2020年爆發造成傷亡的邊界衝突，關係急遽惡化。若他親訪印度，代表雙邊互動有機會進一步修復。 印度國安顧問多瓦爾正在北京，將與王毅討論喜馬拉雅邊界問題，也會見韓正。另一方面，兩國本月又在阿魯納查邦發生紛爭，顯示雙邊雖嘗試溝通，歧異仍未消失。
精華 FAQ
報導指出，習近平很可能出席9月12日至13日在新德里舉行的金磚國家峰會，且可能率領龐大代表團同行。此行若成真，將成為外界關注中印互動的重要場合。
因為習近平上次訪問印度已是2019年，之後兩國在2020年爆發造成傷亡的邊界衝突，關係急遽惡化。若他親訪印度，代表雙邊互動有機會進一步修復。
印度國安顧問多瓦爾正在北京，將與王毅討論喜馬拉雅邊界問題，也會見韓正。另一方面，兩國本月又在阿魯納查邦發生紛爭，顯示雙邊雖嘗試溝通，歧異仍未消失。
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