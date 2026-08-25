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習近平會見約旦國王 喊話中東：美伊維持停火、海峽通行

中國新聞組╱北京25日電
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中國國家主席習近平(右)24日在北京與約旦國王阿卜杜拉二世(左)舉行會談，根據兩...
中國國家主席習近平(右)24日在北京與約旦國王阿卜杜拉二世(左)舉行會談，根據兩國聯合聲明，雙方強調，應維持美國與伊朗之間的停火，恢復荷莫茲海峽通行。(新華社)

中東情勢持續動盪，中國國家主席習近平昨在北京與約旦國王阿卜杜拉二世舉行會談，雙方就中東地區局勢交換意見，習近平強調，中方一貫主張全面停火止戰，通過政治外交途徑化解爭端。阿卜杜拉二世稱，約方願同中方保持密切溝通，繼續為緩和當前局勢作出積極努力。

根據會談後發布的兩國聯合聲明，雙方強調，應維持美國與伊朗之間的停火，通過對話談判達成能夠消弭局勢緊張根源的全面解決方案，確保尊重地區國家主權、安全和領土完整。荷莫茲海峽是國際貨物和能源貿易重要通道，應該恢復海峽正常通行。

聯合聲明提及，雙方強調應鞏固加薩停火，將人道援助立即、足量、不受阻礙地運抵加薩。雙方對以色列在約旦河西岸和東耶路撒冷採取的危險升級行動深表擔憂。雙方強調所有企圖吞併部分或全部被占約旦河西岸領土的非法舉措都是無效的。雙方強調，「兩國方案」是實現公正、持久和平的唯一方式。

新華社報導，習近平在會談時稱，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，推動解決這一問題應堅持四點原則：一是必須堅持政治解決，錨定兩國方案，實現巴勒斯坦早日獨立建國；二是必須堅持巴人治巴，推進約旦河西岸治理和加薩戰後重建；三是必須堅持人道主義，聯合國安理會應切實負起責任，保護平民；四是必須堅持公平正義，以國際法治為基礎，推動巴勒斯坦問題早日解決。

精華 FAQ

  • 習近平強調中方一貫主張全面停火止戰，並透過政治與外交途徑化解爭端；約旦國王則表示願與中方保持密切溝通，共同為緩和中東緊張局勢持續努力。

  • 聯合聲明強調應維持美國與伊朗之間的停火，透過對話談判尋求全面解方，並尊重各國主權、安全與領土完整；同時要求恢復荷莫茲海峽正常通行。

  • 雙方認為兩國方案是實現公正持久和平的唯一方式，並要求加薩停火與人道援助暢通；習近平則提出政治解決、巴人治巴、人道主義與公平正義四點原則。

習近平 美伊 伊朗

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