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英智庫：無人系統作戰 中國AI占優勢 西方軍工告急

中國新聞組╱北京25日電
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瑞士國防科技顧問公司deepi.ai創辦人鄂班斯基（Andreas Urbanski）示警，若「機器」作戰在未來戰爭扮演要角，西方各國必須加速因應中國在人工智慧（AI）、機器人和無人技術領域的潛在和既成優勢，並加速運用產業政策，強化供應鏈提升產能。

中央社報導，鄂班斯基曾在美國Google及歐洲軍工巨頭「空中巴士防衛與太空公司」主責AI、雲端運算業務，他表示，中國恐直接打擊攸關各國國家安全的國防工業，這在部分領域已是「現在進行式」。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」近日刊登鄂班斯基專文指出，若常規戰爭未來主要依賴無人系統作戰，軍事力量定義也將被改寫，將取決於巧妙融合AI與機器人技術並大規模生產的能力，而目前能滿足這幾項條件的就是中國。

鄂班斯基以俄烏戰為例，烏克蘭去年無人和機器人系統產量約400萬件，俄羅斯也動用大量無人機空襲烏克蘭，光「見證者」無人機就出動超過5萬架，而美國五角大廈去年12月啟動「無人機優勢」計畫，業者至今交貨僅3000多架。

在人形機器人領域，中國企業去年全球市占率已接近90%，而西方國家生產機器人的原物料成本幾乎是中國三倍。

另一方面，美國無人機造價與產量都無法和中國競爭。華爾街日報去年底報導，以體積小、成本低、可快速部署的第一人稱視角四軸無人機為例，美國軍規Skydio X10D單價1.5萬美元，是中國同級產品三倍。中國軍方廣泛用於偵察的大疆Mavic年產100萬台，而Skydio僅數千台。

精華 FAQ

  • 文章指出，若未來常規戰爭愈來愈依賴無人系統作戰，軍事力量的衡量方式將被改寫，西方必須加速調整，否則可能在新型戰場上落後中國。

  • 作者認為中國同時具備AI、機器人與無人技術的整合能力，且能大規模量產，成本也更低，這讓中國在無人機與人形機器人領域形成明顯優勢。

  • 文中提到，美國無人機優勢計畫截至目前僅交貨3000多架，Skydio X10D單價約1.5萬美元，且中國大疆Mavic年產100萬台，差距相當明顯。

Google 人工智慧 瑞士

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