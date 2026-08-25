盼破兩國僵局 日跨黨派議員訪中 前首相之子在列

圖左起為伊佐進一、橋本岳、川村雄大。(日媒報導視頻截圖)

中日關係持續陷入僵局之際，日本 跨黨派國會議員代表團24日至27日訪問中國，並協調在北京與中共 中央對外聯絡部高層會談。代表團由自民黨眾議員、日本前首相橋本龍太郎之子橋本岳、以及在野黨中道改革聯合眾議員伊佐進一和公明黨參議員川村雄大組成，三人分屬不同政黨，被視為日本政界試圖維持對華溝通管道的最新行動。

日本共同社報導，這是自日本首相高市早苗 去年11月發表涉台國會答辯、導致日中關係惡化後，日本國會議員團首次訪中並尋求與中共高層幹部會面。日方希望透過「議員外交」，為低迷的雙邊關係尋找改善契機。

其中，伊佐進一是此行主要推動者，過去曾在日本駐華大使館工作，熟悉中國事務。他訪中前表示，日中關係正處於1972年邦交正常化以來「最糟糕的狀態」，兩國無論如何都必須保留對話窗口，希望此行能直接向中方傳達日方主張，同時聽取中方意見，尋找對話突破口。

橋本岳則是日本前首相橋本龍太郎之子，長期關注對華經貿交流，今年6月也曾率團訪中並與中方官員會面。川村雄大所屬的公明黨長期重視對華交流，3人此次跨黨派組團，被認為反映日本政界部分人士對雙邊關係持續惡化的憂慮。

日媒報導，中方已同意接待安排，雙方正協調與中聯部負責人會談。若會談成行，預料可能涉及台灣問題、兩用物項管制、人員安全及經貿往來等議題。

此次訪中也不只是政治交流。代表團計畫考察中國機器人、自動駕駛等最新科技，並前往由中國國家主席習近平推動建設的河北雄安新區，觀察中國發展現況。

此外，日本國際貿易促進協會會長、前外相岩屋毅等人，也正協調9月訪中。從議員、經濟界接連尋求對華接觸來看，日本部分政界與產業人士正試圖透過不同管道恢復交流。

中國外交部日前表示，中方注意到日本朝野部分人士希望推動中日關係重回正軌的聲音。分析認為，議員訪中可維持雙方溝通，但能否真正改善關係，最終仍取決於日本政府後續的政治選擇與實際行動。