DeepSeek霸榜56天被終結 神祕AI模型Ox背後疑中國廠商

匿名模型Ox Alpha登頂OpenRouter。(取材自CNMO科技)

AI開發者社群近日掀起一波「偵探熱」。一款代號「Ox Alpha」的神祕人工智慧 模型，20日悄然上線後迅速爆紅，首日即創下單日模型使用量紀錄，更終結DeepSeek 長達56天的榜首地位。由於「Ox」中文意為「牛」，加上近期話題電影「牛來」，中國網路社群也將它暱稱為「牛來」模型。

觀察者網報導，全球模型聚合平台OpenRouter指出，「Ox Alpha」定位為高效程式設計、長時間智能體任務及真實生產工作的推理模型，可處理複雜推理以及結合文字與視覺資訊的工作流程。目前該模型被標示為「隱身模型」，開發團隊與公司身分均未公開。

神祕身分並未阻止它迅速走紅，關鍵仍在性能。支付服務商Stripe共同創辦人兼執行長科里森22日在社群平台X上直呼「非常令人驚嘆」。有業內人士測試後認為，「牛來」準確率約63%，在開源模型中表現突出，與閉源模型相比，僅略遜於Grok 4.6。

另一大亮點是「免費」。開源AI程式設計智能體OpenCode指出，「牛來」上線後至少1周免費提供服務，且給予近乎無限的使用額度。據稱，其背後每天具備約100兆個Token處理能力，約是Visa此前公布單月AI Token使用量的100倍。性能強、算力大又免費，也讓開發者開始追查幕後身分。

由於近年智譜、DeepSeek、月之暗面等中國AI企業持續推出高性能模型，部分產品已逼近美國頂尖模型，成本卻更低，因此外界開始猜測「牛來」可能來自中國AI實驗室。其中，科技媒體Wccftech點名智譜旗下Z.ai可能是候選者。Z.ai今年初推出GLM-5時，也曾先以匿名「Pony Alpha」測試模型，數日後才公開認領。

部分開發者發現，「牛來」與GLM系列在分詞器及回覆方式上存在相似處，進一步加深中國模型的猜測。不過，也有人指出其伺服器位於北美，Wccftech後續分析甚至認為，相關特徵也可能指向微軟MAI系列。

截至24日，開發者身分仍未揭曉。「牛來」被問及「你的開發者是誰」時，只回答自己由「未披露的組織」開發。究竟是中國AI黑馬，還是另有其人，答案仍待揭曉。