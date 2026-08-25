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不甩美國施壓選邊站 非洲企業：中國AI便宜又好用

中國新聞組╱北京25日電
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位於奈及利亞的保險科技公司Curacel同時使用了中國和西方的AI模型，根據任務...
位於奈及利亞的保險科技公司Curacel同時使用了中國和西方的AI模型，根據任務需求、成本及性能來選擇合適的模型。(取材自觀察者網)

美國試圖在中美人工智慧（AI）競爭中要求各國「選邊站」，但在非洲，愈來愈多企業選擇用成本、性能及實際需求做決定。中國AI大模型不僅價格較低，部分產品在當地語言處理、開放部署等方面也具優勢，正逐漸獲得非洲市場青睞。

據南華早報報導，DeepSeek阿里巴巴通義千問、月之暗面Kimi及智譜AI等中國大模型，已被非洲企業採用。奈及利亞保險科技平台Curacel便將智譜AI的GLM-5.3納入內部系統，並與西方模型搭配使用。公司執行長馬斯科特表示，在編程、資料擷取、分類及客服等需要大量調用模型的工作上，中國模型成本更低，性能卻已接近西方產品。

總部位於奈洛比的AI顧問公司EverseTech也協助當地企業導入中國模型。聯合創辦人米奇指出，過去中國模型性能提升需要較長時間，如今半年甚至更短時間就可能出現明顯進步。對企業而言，問題已不只是「哪個模型最強」，而是「哪個模型能以划算價格提供需要的能力」。

更關鍵的是，中國AI在非洲部分本地語言應用上展現優勢。烏干達「向日葵」AI系統可使用逾30種當地語言，測試後選擇以千問3為基礎，原因是其處理烏干達語言的效果優於Meta及Google模型。

中國模型的開放權重也是吸引企業的重要因素。企業可下載模型、自行部署及微調，銀行等機構能讓敏感資料留在內部系統，降低對外部API服務的依賴。

這也讓部分非洲業者對美國要求「二選一」的做法不以為然。Curacel認為，非洲企業是主動買家，會選擇真正能解決問題且價格合理的技術，「不管它在哪裡開發」。

分析人士指出，當AI競爭從模型延伸至晶片、雲端及基礎設施，非洲反而可能成為中美競爭的實際市場。對當地企業而言，與其在政治陣營間選邊，不如「誰好用就用誰」。在部分應用場景中，中國AI正以價格、性能與開放性打開市場，也讓外界所謂「中國產能過剩」的論述，面對真實商業需求時出現另一種答案。

精華 FAQ

  • 主要因為中國模型價格較低、性能已接近西方產品，且能符合企業實際需求。對需要大量調用模型的編程、資料擷取與客服工作而言，成本優勢尤其明顯。

  • 報導提到，DeepSeek、阿里巴巴通義千問、月之暗面Kimi與智譜AI等，已陸續被非洲企業導入或測試。部分公司還會混合使用中國與西方模型，以平衡成本和功能。

  • 一是部分模型對當地語言處理表現較佳，例如烏干達語言應用；二是開放權重可自行部署與微調，讓銀行等機構能把敏感資料留在內部系統，降低對外部API的依賴。

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