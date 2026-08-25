飛越6000公里 解放軍遠征埃及聯訓 殲16料與法戰機對決

中埃「文明之鷹2026」空軍聯合訓練，中國空軍派出殲擊機、加油機、特種機、直升機等多型多架戰機「成體系」參訓。(取材自澎湃新聞)

中國和埃及 8月中旬起展開「文明之鷹2026」空軍聯合訓練，中國空軍多型戰機與參訓官兵21日凌晨跨越6000多公里、途經兩大洲、4個國家，歷經近9小時飛行抵達埃及。此次跨洲際行動並非單一戰機遠征，而是多型機種組成編隊，途中還進行空中加油。埃及方面則派出米格29及法製「陣風」戰機(又譯飆風)參訓，讓這場聯訓的實戰意味更加受到關注。

「6000多公里」成為這次聯訓關鍵字。遠程飛行考驗的不只是戰機航程，更重要的是能否把戰鬥、預警、加油、運輸及後勤保障等力量一起送到數千公里之外，並在抵達後迅速投入訓練。換句話說，這次測試的是一整套空軍力量的跨洲際投送能力。

據中國官媒公布資訊，中方派出的主力包括殲16多用途戰機、空警500預警機、運油20A空中加油機、運20A運輸機，以及特種飛機和直升機；埃及則派出米格29及法製「陣風」戰機。雙方將進行空戰戰術、制空作戰、戰鬥搜救等訓練。

其中最受矚目的是殲16。這款雙發、雙座重型多用途戰機可執行制空、對地及對海等任務，搭配空警500後，已不是單純比較單架戰機性能，而是透過預警、指揮及支援力量形成完整作戰體系。

而空中加油更是此次6000公里飛行的重點。運油20A途中替殲16加油，相當於把「加油站」搬到天空。對遠程部署而言，這項能力可延伸戰機活動半徑，也降低長途飛行對沿線基地的依賴，讓戰機抵達遠方後仍能維持較大的行動彈性。

值得注意的是，中國空軍近期「走出去」的動作明顯增加。中國去年曾派殲10C參與「文明之鷹」聯訓，今年改派殲16。中媒引述軍事專家宋忠平分析，這顯示中國空軍正有計畫讓不同型號主力戰機走出國門，且連續2年以體系力量赴非洲參訓，跨洲際演訓正從能力驗證走向常態化。

8月以來，中國已接連與白俄羅斯、泰國、埃及及阿聯酋展開或安排聯合訓練，包括「神鷹2026」、「鷹擊2026」、「文明之鷹2026」及「獵鷹盾牌2026」。短時間內與多國進行空軍聯訓，也顯示海外軍事交流逐漸形成固定節奏。

分析指，這次跨越6000多公里真正值得注意的，恐怕不是「中國戰機能飛多遠」，而是「中國空軍能把多少能力一起帶出去」。從殲10C到殲16，從戰鬥機、運輸機到預警、加油及特種支援力量共同出動，中國空軍海外聯訓正從單一機型交流，逐步走向「成體系」運用。

直20直升機一同被運往埃及，展示運20戰略投送能力。(取材自澎湃新聞)