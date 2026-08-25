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衛星照曝中國第4艘航母快速成形 「中美造船差距更大」

中國新聞組╱北京25日電
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中國第四艘航空母艦建造進度曝光，美國軍事網站「戰區」公布最新衛星影像指出，強烈跡...
中國第四艘航空母艦建造進度曝光，美國軍事網站「戰區」公布最新衛星影像指出，強烈跡象顯示，這艘航艦可能成為中國首艘核動力航母。(取材自Vantor衛星影像)

中國第4艘航空母艦建造進度再度曝光。美國軍事網站「戰區」（TWZ）取得最新衛星影像指出，被美國國防部稱為「004型」的中國新航艦，正於遼寧大連造船廠快速成形，艦艏輪廓已愈來愈完整，現階段船體長度估計約320米。更受關注的是，衛星影像及其他跡象顯示，004型可能成為中國首艘核動力航艦。

TWZ報導，根據最新衛星影像，004型至少自2024年起就在大連造船廠建造。這座船塢曾是中國首艘航艦「遼寧艦」完成改裝，以及第2艘航艦「山東艦」的建造地。8月21日最新影像顯示，004型船體持續向上及向外擴建，目前長度約320米、最大寬度約46米；隨著飛行甲板及上層結構陸續完成，最終尺寸預料還會增加。

從規模來看，004型已明顯大於中國現役3艘航艦。第3艘「福建艦」水線長約303米、全長約316米，美國海軍「福特號」核動力航艦則全長約337米。也就是說，004型目前尚未完工的船體長度，已超過福建艦水線長度，顯示中國新航艦可能進一步擴大噸位與作戰能力。

動力系統更是外界關注焦點。TWZ指出，先前衛星影像及近距離照片中，曾出現疑似兩個獨立反應爐圍阻結構，其外型與美國核動力航艦相關設施相似，加上近年陸續出現中國發展艦艇核動力技術的跡象，因此研判004型採用核動力已有強烈證據。不過，目前中國官方未證實。

若採核動力，004型將可獲得更長續航力及更充足的艦上電力，尤其能支援電磁彈射、先進雷達、感測器及未來高耗能武器系統。福建艦已採用電磁彈射，004型預料也將採用相同技術，並配置攔阻降落系統。

艦載機方面，目前仍未明朗。外界預期，殲35匿蹤戰機、空警-600艦載預警機及殲15系列戰機，都可能成為004型主力，另可能搭載新型無人機及直升機，形成更完整的航艦航空聯隊。

值得注意的是，TWZ在報導中不只關注004型本身，也將其快速建造速度與美國造船業的困境相互比較。報導直言，004型持續成形的速度，反映中國軍用造船企業龐大的產能，也讓「中美造船差距」更加明顯。相較之下，美國海軍近年主要造艦計畫頻繁面臨延誤、成本上升及產能瓶頸，形成強烈對比。

TWZ認為，中國目前正以愈來愈快的速度建造大量現代化軍艦與潛艦，造船能力已成為其海軍擴張的重要支柱。美國國防部過去評估，中國海軍目標是在2035年前建立一支擁有9艘航艦的艦隊。

目前004型何時下水及正式服役仍無法確定，但最新衛星影像已顯示，中國下一艘航艦正快速成形。對美國而言，這不僅是中國航艦技術再向前推進的訊號，也凸顯雙方軍用造船產能競賽正愈演愈烈。

精華 FAQ

  • 衛星影像顯示，004型至少自2024年起就在大連造船廠建造，現階段艦體輪廓已逐漸完整，船體長度約320米、最大寬度約46米，整體正快速向上及向外擴建。

  • 因先前影像與近距離照片中，曾出現疑似兩個獨立反應爐圍阻結構，外型與美國核動力航艦設施相似，加上中國近年發展艦艇核動力的跡象，讓這項推測更具說服力。

  • 報導指出，004型快速成形反映中國軍用造船產能強大，能持續建造大量現代化軍艦與潛艦；相對地，美國海軍造艦常受延誤、成本上升與產能不足影響，差距因此更明顯。

遼寧艦 國防部

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