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美加貿易戰 薄瓜瓜：加拿大應把中國當長期夥伴 多買長城酒

中國新聞組／即時報導
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薄瓜瓜。（路透資料照片）
薄瓜瓜。（路透資料照片）

面對一個愈來愈難預測的美國，中國會是更好的合作夥伴？加美貿易談判21日破局，川普政府宣布22日起對價值約200億美元的加拿大輸美商品加徵50%關稅。對此，中共前政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜表示，加拿大有必要從供給端推動轉型，將中國視為長期合作夥伴。他並建議加拿大，先從取消中國電動汽車進口限制開始，並多買些中國的「長城葡萄酒」。

在美國宣布對價值約200億美元的加拿大輸美商品加徵50%關稅後，加拿大總理卡尼22日也宣布，加拿大將「一美元對一美元」進行報復，預計9月8日起針對美國鋼鐵、乳製品、家電、農業設備、紙漿與紙類產品，以及電子產品等加徵關稅。

卡尼表示，加拿大從一開始就認知到「美國已經變了」。他並說，「當你遭到攻擊時，你就是在打仗，而我們確實遭到了攻擊。」

針對美加貿易戰開打，薄瓜瓜在社交平台Ｘ發文表示，加拿大對美國關稅採取等額對等反制，表面上看態度似乎相當強硬，然而，加拿大出口商品約四分之三銷往美國，相關出口約占加拿大經濟總量的五分之一；但對美國而言，同一筆貿易所占比重僅約美國經濟總量的1%。

薄瓜瓜說，然而，加拿大是一個具重要影響力的中等強國，其優勢在於能發展靈活、多元且不具排他性的對外關係。中國可以填補由此產生的缺口，減輕美國關稅對加拿大造成的衝擊。加拿大目前也已開始朝這一方向邁進，包括啟用新的太平洋輸油管線、審慎鬆動對中國電動汽車的限制，以及擴大對中國出口油菜籽等。

薄瓜瓜表示，不過，利用一時機遇增加的貿易量，並不等同於真正實現市場多元化。汲取以往經驗，加拿大有必要從供給端推動轉型，將中國視為長期合作夥伴。這類結構性調整既困難重重，在政治上也相當棘手，但仍勢在必行。

他呼籲加拿大可以先從取消電動汽車進口限制著手，因為這些限制在很大程度上是為了保護美國的利益。與其限制中國電動汽車，不如吸引中國汽車企業赴加設廠；同時加拿大應擴大進口中國機械設備及零組件—這些產品也是美加貿易中的主要品項，拓展太平洋航運路線，並多買一些中國的「長城葡萄酒」。

薄瓜瓜稱，當前正是探討某種形式自由貿易協定的契機。加拿大應停止那些流於表態的道德姿態，因為這類作法最終往往只會導致毫無成果的爭執。真正重要的，是實現共同繁榮。

精華 FAQ

  • 他認為加拿大出口過度依賴美國，面對美方關稅衝擊應尋找替代市場；中國可填補部分缺口，並幫助加拿大降低對單一市場的風險。

  • 他建議先取消中國電動車進口限制，改為吸引中國車企赴加設廠，同時擴大進口中國機械設備、零組件與長城葡萄酒，並強化太平洋航運。

  • 卡尼宣布將對美國採取「一美元對一美元」報復，預計自9月8日起針對鋼鐵、乳製品、家電、農業設備、紙漿紙類與電子產品加徵關稅。

加拿大 薄瓜瓜 貿易戰

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