李在明晤王毅：今年中韓民眾互訪 料破千萬人次

南韓總統李在明(右)20日在首爾青瓦台會見中國外交部長王毅。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 李在明會見王毅時強調韓中關係快速回暖，民間互訪與經貿合作持續增長；王毅則稱雙方高層互動為關係修復提供政治保障，並恢復中韓安保對話。

南韓總統李在明 20日在首爾青瓦台會見中國外交部長王毅 。李在明表示，今年1月訪華時得到中國國家主席習近平 熱情接待，請王毅轉達對習近平的感謝和誠摯問候。李在明並表示，韓中關係正在快速改善和發展，兩國經貿合作增長勢頭強勁，今年兩國民眾互訪有望突破1000萬人次。李在明並期待今年11月赴深圳參加亞太經合組織領導人非正式會議，以此為重要契機，同中方一道推動韓中戰略合作夥伴關係向更高水平發展。

新華社報導，王毅轉達習近平對李在明總統的問候，表示李在明就任後作出正確抉擇，推動中韓關係回到正常軌道。中韓元首在兩個多月內實現互訪，為兩國關係改善發展提供了重要政治保障，也為未來前景作出戰略指引。

訪問期間，王毅同南韓外長趙顯舉行會談，並與南韓國家安保室長魏聖洛進行了戰略對話。

據韓聯社報導，魏聖洛同王毅舉行會談並共進午餐，標誌中共中央外辦主任與南韓國家安保室長之間中斷近五年的對話管道得以恢復。雙方商定推動這一對話機制常態運行，繼續保持各層級密切溝通。據悉，魏聖洛接受王毅的訪華邀請。

此外，王毅20日和南韓外長趙顯漫步首爾南山茶山城牆路。趙顯在X平台發文稱，相信此行給平日喜歡爬山的王毅留下美好回憶。