年底出貨「專供中國」AI晶片 以搶攻市場? Nvidia否認

輝達否認年底前推出「專供中國」AI晶片。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 外媒稱輝達將在年底前向中國小量出貨專用AI晶片，但公司否認相關報導；同時，中國也反駁美方對「洗產地」與影子轉運的指控。

Nvidia（輝達 ，另譯英偉達）的中國市場要回來了？據美國科技媒體引述兩名輝達員工表示，輝達計畫在今年年底前，開始向中國客戶小批量供應一款專門為中國客戶量身打造的AI（人工智能）晶片，以搶攻快速成長的AI推論（AI推理）市場。不過消息隨後遭輝達發言人否認。另對美國指控中國通過「洗產地」規避美國進口關稅，中國商務部20日回應稱該項指控顛倒黑白，籲美國不要把其國內的經濟問題甩鍋給中國。

美國科技媒體The Information於20日報導中，引述兩名輝達員工表示，輝達計畫今年底以前開始小量出貨一款專為中國客戶設計的AI晶片，且已有多家客戶下單。

報導指出，這款晶片是輝達LPU的一個版本。LPU是一種採用新創公司Groq授權技術開發的處理器，可與圖形處理器（GPU）搭配使用，以加快AI聊天機器人的回應速度。

據報導，這款晶片符合美國出口管制規定，但中國政府是否會批准其在中國銷售，目前仍不清楚。

由於輝達下一代Vera Rubin AI系統受到美國管制而無法進入中國市場，輝達因此修改軟體，讓LPU能與中國可取得的處理器搭配運作。

路透3月也曾稱，輝達正準備一款符合中國市場需求的AI晶片，希望在快速成長的AI推論市場中維持競爭力。

不過據中央社報導，輝達稍後否認了The Information的報導，指表示其產品規畫中並沒有專為中國市場設計的版本。輝達發言人說：「The Information有關輝達LPU的報導並不正確。我們目前在中國市場沒有銷售LPU，也沒有針對中國市場的LPU產品規畫。」

另外，美國白宮上周發表報告稱，大量主要來自中國的商品通過第三國「影子轉運網絡」以規避美國進口關稅，導致美國每年損失巨額關稅收入。中國商務部20日回應稱，這個報告罔顧事實、顛倒黑白，將正常的國際貿易投資誣稱為騙局，炮製所謂影子轉運網絡的虛假敘事，這是典型的單邊主義和保護主義做法，旨在打壓封堵中國產品。中方對此強烈不滿、堅決反對。

商務部發言人何亞東20日在例行記者會上強調，美方高額差異化關稅才是威脅全球供應鏈安全的根本原因。美方將國內經濟問題歸因於外部因素，解決不了美國自身的深層次問題。中方要求美方立即停止不負責任的指摘，停止對中美經貿關係的衝擊，切實維護全球產供鏈的安全穩定。