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中240小時過境免簽 增吉爾吉斯、越南 進海南30天免簽

記者賴錦宏／綜合報導
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即日起，越南民眾可適用240小時過境免簽政策，和海南30天入境免簽政策進入中國大...
即日起，越南民眾可適用240小時過境免簽政策，和海南30天入境免簽政策進入中國大陸。(取材自北海中旅)

AI摘要

文章摘要整理：

中國宣布吉爾吉斯、越南公民可享240小時過境免簽與海南30天入境免簽，並稱此舉有助促進旅遊商貿與對外開放。

中國20日宣布，即日起吉爾吉斯、越南民眾可適用240小時（10天）過境免簽政策，和海南30天入境免簽政策進入中國。目前，中國240小時過境免簽政策適用國家已增至57國，海南30天入境免簽政策適用國家已增至61國。

中國國家移民管理局20日在微信公眾號公布此決定，吉爾吉斯、越南公民持普通護照和確定日期及行程的聯程客票，從中國過境前往第三國或地區，可從北京、上海等65個對外開放口岸免簽入境，並在規定區域內免簽停留不超過240小時；兩國公民持普通護照也可由海南省對外開放口岸入境，在海南省行政區域內免簽停留不超過30天。

中國國家移民管理局說，適用上述兩項免簽政策停留期間，可以從事旅遊、商貿、訪問、探親等短期活動；工作、學習、新聞採訪等需事先批准的活動，仍應在赴中國前辦妥簽證

該局相關負責人表示，對吉爾吉斯、越南公民實施兩項免簽政策，「是穩步推進高水平對外開放、推動構建周邊命運共同體的務實舉措，有利於進一步促進雙方互信合作，推動旅遊商貿、訪問投資更加便利高效。」

另根據新華社，中國單方面對外國實施免簽政策之後，入境旅遊大幅增長。

據官方及媒體統計，2025年透過免簽入境外國人達3008萬人次，較前1年大幅增長49.5%；進入2026年上半年，外國遊客入境總數持續保持超過20%的年增長率。

精華 FAQ

  • 中國即日起讓吉爾吉斯、越南公民適用240小時過境免簽與海南30天入境免簽。符合條件者可持普通護照及聯程客票入境，並在規定區域內停留。

  • 吉爾吉斯與越南公民可從北京、上海等65個對外開放口岸免簽入境中國，之後在規定區域內停留不超過240小時，但需持有前往第三國或地區的聯程客票。

  • 停留期間可從事旅遊、商貿、訪問、探親等短期活動；若涉及工作、學習、新聞採訪等須事先批准的事項，仍要在赴中國前辦妥相應簽證。

越南 護照 簽證

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