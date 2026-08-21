宇樹科技王興興：最快2年 機器人產業迎爆發臨界點

宇樹科技敲鐘上市，宇樹科技創辦人王興興表情平靜。(取材自第一財經)

AI摘要 文章摘要整理： 宇樹科技創辦人王興興表示，機器人若能在陌生環境完成80%任務，最快2年可能迎來產業爆發；他並強調具身智能仍受泛化能力限制，未來將先求技術成熟再大規模落地。

中國人形機器人領軍企業宇樹科技創辦人王興興 20日出席活動時表示，未來最快兩年，若機器人能在陌生環境完成約80%的任務，將成為產業爆發的臨界點；隨著AI基礎模型能力提升，未來十年機器人進化速度也將大幅加快。另外，宇樹科技日前上市敲鐘現場，王興興表情平靜。圈內投資人表示，他在密集鏡頭前習慣性收斂笑容，但私下場合會笑。

港媒信報報導，王興興20日出席北京「2026世界機器人大會」上表示，尚未大規模推廣真實場景工作的人形機器人，因其效率和泛用性能力還不夠高。

王興興指出，全世界具身智能的最大瓶頸是模型的輸入和輸出，跟真實世界有偏差。他解釋，現階段多數AI模型在固定場景經充足數據收集與項目訓練後，單任務成功率可近100%，但一換操作物件、微變環境，成功率就大幅跳水，這也是人形機器人遲遲未在家庭與工廠大規模推廣的主因。

王興興認為，制約機器人真正走進生活的最大瓶頸是具身智能的「泛化能力」，機器人能做簡單的裝配，但效率還是比人類低，每次有新任務就要重新訓練。他說，目前大量真人數據或網路數據是主要的「預訓練數據」，希望未來真正的機器人應用落地的時候，它的動作都是完全即時生成的，而不是提前編排。

宇樹科技希望在技術更加泛化、機器人能力更好的情況下再大規模推廣。他認為，快則兩至三年，慢則五至十年，具身智能有望迎來實質突破，他希望幾年內把能幹80%家務的機器人送進普通家庭。他預測，機器人進化速度可能比預估更快一點。

另據極目新聞報導，宇樹科技19日正式敲鐘上市，王興興在上市儀式及與嘉賓合影時始終表情平靜，上市後乘電梯離開時也低頭看手機。相關畫面引發網友討論。據一名投資人表示，王興興屬於理工型創業者，面對密集鏡頭時會下意識收斂笑容，私下則會展露笑意。

上海證券報報導，有投資人形容王興興近乎癡迷於機器人領域，對產品迭代及技術細節高度投入；潮新聞則引述容億投資創始人表示，王興興對技術、產品追求極致，甚至親自參與芯片選擇。

據報導，王興興個人帳號暫未發布慶祝宇樹科技上市內容。

宇樹科技創辦人王興興表示，尚未大規模推廣真實場景工作的人形機器人，因其效率和泛用性能力還不夠高。(取材自宇樹官網)