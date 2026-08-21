我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

宇樹科技王興興：最快2年 機器人產業迎爆發臨界點

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
宇樹科技敲鐘上市，宇樹科技創辦人王興興表情平靜。(取材自第一財經)
宇樹科技敲鐘上市，宇樹科技創辦人王興興表情平靜。(取材自第一財經)

AI摘要

文章摘要整理：

宇樹科技創辦人王興興表示，機器人若能在陌生環境完成80%任務，最快2年可能迎來產業爆發；他並強調具身智能仍受泛化能力限制，未來將先求技術成熟再大規模落地。

中國人形機器人領軍企業宇樹科技創辦人王興興20日出席活動時表示，未來最快兩年，若機器人能在陌生環境完成約80%的任務，將成為產業爆發的臨界點；隨著AI基礎模型能力提升，未來十年機器人進化速度也將大幅加快。另外，宇樹科技日前上市敲鐘現場，王興興表情平靜。圈內投資人表示，他在密集鏡頭前習慣性收斂笑容，但私下場合會笑。

港媒信報報導，王興興20日出席北京「2026世界機器人大會」上表示，尚未大規模推廣真實場景工作的人形機器人，因其效率和泛用性能力還不夠高。

王興興指出，全世界具身智能的最大瓶頸是模型的輸入和輸出，跟真實世界有偏差。他解釋，現階段多數AI模型在固定場景經充足數據收集與項目訓練後，單任務成功率可近100%，但一換操作物件、微變環境，成功率就大幅跳水，這也是人形機器人遲遲未在家庭與工廠大規模推廣的主因。

王興興認為，制約機器人真正走進生活的最大瓶頸是具身智能的「泛化能力」，機器人能做簡單的裝配，但效率還是比人類低，每次有新任務就要重新訓練。他說，目前大量真人數據或網路數據是主要的「預訓練數據」，希望未來真正的機器人應用落地的時候，它的動作都是完全即時生成的，而不是提前編排。

宇樹科技希望在技術更加泛化、機器人能力更好的情況下再大規模推廣。他認為，快則兩至三年，慢則五至十年，具身智能有望迎來實質突破，他希望幾年內把能幹80%家務的機器人送進普通家庭。他預測，機器人進化速度可能比預估更快一點。

另據極目新聞報導，宇樹科技19日正式敲鐘上市，王興興在上市儀式及與嘉賓合影時始終表情平靜，上市後乘電梯離開時也低頭看手機。相關畫面引發網友討論。據一名投資人表示，王興興屬於理工型創業者，面對密集鏡頭時會下意識收斂笑容，私下則會展露笑意。

上海證券報報導，有投資人形容王興興近乎癡迷於機器人領域，對產品迭代及技術細節高度投入；潮新聞則引述容億投資創始人表示，王興興對技術、產品追求極致，甚至親自參與芯片選擇。

據報導，王興興個人帳號暫未發布慶祝宇樹科技上市內容。

宇樹科技創辦人王興興表示，尚未大規模推廣真實場景工作的人形機器人，因其效率和泛用...
宇樹科技創辦人王興興表示，尚未大規模推廣真實場景工作的人形機器人，因其效率和泛用性能力還不夠高。(取材自宇樹官網)

精華 FAQ

  • 他判斷最快2年內可能出現臨界點，前提是機器人能在陌生環境中完成約80%的任務，且在效率與泛用性上達到足以規模化應用的水準。

  • 他認為最大瓶頸是具身智能的泛化能力不足，模型在固定場景表現很好，但一旦更換物件或環境，成功率就會明顯下降，難以直接落地到家庭與工廠。

  • 宇樹科技傾向先把技術做得更泛化、更穩定，再推動大規模應用，目標是未來幾年內讓機器人承擔約80%家務，並以更即時生成的動作能力進入真實場景。

王興興

上一則

江澤民百年誕辰 紅色家族大合影 習遠平、毛新宇等人到場

下一則

恒大案一審 許家印判無期、沒收財產 2子也重判

延伸閱讀

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富
跟著王興興就對了 宇樹科技3名90後董事財務自由了

跟著王興興就對了 宇樹科技3名90後董事財務自由了
宇樹登陸科創板「真正挑戰才開始」 與特斯拉相較優勢在哪？

宇樹登陸科創板「真正挑戰才開始」 與特斯拉相較優勢在哪？
宇樹上市 最大外部股東美團帳面浮盈333億 王力宏現身答謝宴

宇樹上市 最大外部股東美團帳面浮盈333億 王力宏現身答謝宴

熱門新聞

中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
印度學者拍下中國街頭整潔的畫面。(視頻截圖)

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

2026-08-18 08:30

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...