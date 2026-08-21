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全球人形機器人 中包辦97%產量 研究報告：前5強都中企

記者謝守真賴錦宏／綜合報導
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中國人形機器人出貨量高居全球第一。圖為目前在北京舉行的「2026世界機器人大會」...
中國人形機器人出貨量高居全球第一。圖為目前在北京舉行的「2026世界機器人大會」上展示揀貨的人形機器人。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

Counterpoint報告指出，2026年上半年全球人形機器人出貨逾2.2萬台，中企包辦前5強；中國本土上半年出貨更超4萬台，全球占比升至97%。

中國膺人形機器人大國，市場研究機構Counterpoint Research最新報告指，2026年上半年全球人形機器人出貨量突破2.2萬台，較2025年同期增加接近三倍，其中前五大廠商全數為中國企業，合計占全球出貨量86%。另外，中國人形機器人與具身智能百人會組織20日在2026世界機器人大會上發布「2026年人形機器人產業發展報告」指出，今年上半年，中國人形機器人出貨量已超4萬台，全球占比提升至97%。

據Counterpoint微信公眾號20日消息，排名全球第一的是智元，上半年出貨約9700台，全球市占率逾43%；第二的是宇樹科技出貨逾7000台，市占率31%。兩家業者合計市占率超過七成，成為全球人形機器人出貨的主要業者。排名第3的銀河通用出貨逾1100台、市占約5%；優必選出貨達千台級、市占約4.4%；樂聚機器人出貨650台、市占2.9%。

智元目前正向2027年營收超100億元人民幣(約14.8億美元)的目標推進，旗下X系列已推出多種商用版本，應用於文娛商演、導覽導購、科研教育及數據採集等場景，G系列則已在消費電子及汽車零部件生產線進行集群部署。宇樹科技主要出貨仍為G1系列，在科研教育領域持續應用。

至於全球應用場景，報告指，文娛商演、科教數採占全球人形機器人出貨量逾六成，雖然占比有所下降，仍是主要應用場景；導覽導購占比約19%，智能製造及倉儲物流占比分別達13%及5%，兩者占比均有所提升。

報告預計，2026年全年全球人形機器人出貨量將突破5萬台，年增210%；未來五年服務業與工業場景將接續文娛商演、科教數採，成為人形機器人需求增長領域。

另據研究機構TrendForce（集邦諮詢）的機器人產業研究預計，今年中國人形機器人市場規模將達150億元，明年市場規模至少可維持60%以上的增長。中國人形機器人部署已進入汽車、3C、航空、物流及能源等多元場域。

另據大公報報導，中國人形機器人與具身智能百人會組織編纂的「2026年人形機器人產業發展報告」20日在2026世界機器人大會上發布。該報告顯示，今年上半年，中國人形機器人出貨量已超4萬台，全球占比提升至97%。

另外，中國商務部數據顯示，7月重點平台具身智能機器人銷售額增長95.1%，外骨骼助力器銷售額增長39.5%，運動相機銷售額增長24.7%，掃地機器人銷售額增長19.4%。

精華 FAQ

  • Counterpoint指出，2026年上半年全球人形機器人出貨量突破2.2萬台，較2025年同期近增3倍；前5大廠商全數為中國企業，合計占全球出貨量86%。

  • 智元以約9700台居全球第1，市占逾43%；宇樹科技出貨逾7000台居第2，市占約31%。兩者合計市占超過7成，是全球出貨主力。

  • 報告稱中國上半年出貨超4萬台、全球占比97%，且已進入汽車、3C、航空、物流與能源等場域；預估2026年全球出貨將破5萬台，服務業與工業將成長最快。

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