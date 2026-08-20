我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

切中間…想吃瘦一點的培根？為何風味和荷包也跟著瘦了

張雪機車遭台方查扣 張雪：查一輛送一輛 送到統一為止

張雪機車遭台方查扣 張雪：查一輛送一輛 送到統一為止

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣首輛張雪機車820RR被經濟部查緝扣押，張雪機車董事長張雪回應稱，「如果車要...
台灣首輛張雪機車820RR被經濟部查緝扣押，張雪機車董事長張雪回應稱，「如果車要不回來，我就再送一台車，如果送的車又被查扣，那我再送一台，送到統一為止。」(新華社資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣首輛張雪820RR遭經濟部等機關聯合查扣。
  • 重點二：張雪稱願負擔車主律師費，並承諾查一輛送一輛。
  • 重點三：台灣法規禁止大陸製重機整車與重要零組件輸入。

台灣首輛張雪機車820RR被經濟部查緝扣押，張雪機車董事長張雪在短影音平台回應稱，要承擔車主全部維權律師費用，並說「如果車要不回來，我就再送一台車，如果送的車又被查扣，那我再送一台，不停地送，送到什麼時候為止呢？送到統一為止。」

張雪在短影音平台發布影片回應稱，不清楚具體原因，建議車主找律師，他會承擔車主全部維權律師費用。

張雪還說：「如果車要不回來，我就再送一台車。如果送的車又被查扣，那我再送一台，不停地送。送到什麼時候為止呢？送到統一為止。」

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮8月19日回應時引用網友評論：「大陸在演神話，台灣在鬧笑話」，批評民進黨當局出於「謀獨」本性阻撓大陸優質產品入台，霸道行徑不得人心。

大陸機車品牌「張雪機車」成立僅兩年，今年3月在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）中，以820RR-RS賽車連奪六回合冠軍，品牌因而備受關注。該品牌計劃最晚2027年在台灣開設門店。

按照台灣現行規定，大陸製造的重型機車整車及引擎等重要零組件屬於不准輸入項目。台灣車主王茂盛為引進該車，專程前往重慶中國國際摩托車博覽會體驗實車後，在廣州採購車輛並拆解為零部件，分批海運回台，耗時一個半月手工重新組裝，成為台灣首輛張雪820RR摩托車。

包括經濟部、財政部、交通部等多部門，於8月11日聯合查緝該車並當場扣押。

精華 FAQ

  • 因台灣現行規定禁止大陸製造的重型機車整車及重要零組件輸入，車主雖將車輛拆解分批海運回台再組裝，仍遭經濟部等多部門於8月11日聯合查緝扣押。

  • 張雪在短影音平台表示，不清楚具體原因，建議車主找律師處理維權事宜，並承諾由他承擔車主全部律師費用，若車要不回來就再送一台。

  • 張雪在回應中稱會不停送車，甚至說要「送到統一為止」，而國台辦則批評民進黨當局阻撓大陸優質產品入台，雙方說法使事件迅速升高為兩岸話題。

張雪機車

上一則

誰殺死了駕訓班 中國5年內估減少1/4家數

下一則

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

延伸閱讀

台查扣張雪820RR重機 新華社稱濫用權力

台查扣張雪820RR重機 新華社稱濫用權力
「化整為零」進口張雪機車遭扣 車主：只是愛玩車 經部：規避輸入規定

「化整為零」進口張雪機車遭扣 車主：只是愛玩車 經部：規避輸入規定

黑白集／張雪機車也難容 戳破台灣韌性

黑白集／張雪機車也難容 戳破台灣韌性
停著也可能起火 320萬輛車被令停戶外 車主陷「防火防竊」兩難

停著也可能起火 320萬輛車被令停戶外 車主陷「防火防竊」兩難

熱門新聞

中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
印度學者拍下中國街頭整潔的畫面。(視頻截圖)

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

2026-08-18 08:30

超人氣

更多 >
當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗
恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑
中國邊控升級 律師提醒這族群留意「出境風險」

中國邊控升級 律師提醒這族群留意「出境風險」
退房前別急著走 專家曝「這動作」防被收冤枉費

退房前別急著走 專家曝「這動作」防被收冤枉費
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹