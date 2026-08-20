張雪機車遭台方查扣 張雪：查一輛送一輛 送到統一為止

台灣首輛張雪機車820RR被經濟部查緝扣押，張雪機車董事長張雪回應稱，「如果車要不回來，我就再送一台車，如果送的車又被查扣，那我再送一台，送到統一為止。」(新華社資料照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣首輛張雪820RR遭經濟部等機關聯合查扣。

台灣首輛張雪820RR遭經濟部等機關聯合查扣。 重點二： 張雪稱願負擔車主律師費，並承諾查一輛送一輛。

張雪稱願負擔車主律師費，並承諾查一輛送一輛。 重點三：台灣法規禁止大陸製重機整車與重要零組件輸入。

台灣首輛張雪機車 820RR被經濟部查緝扣押，張雪機車董事長張雪在短影音平台回應稱，要承擔車主全部維權律師費用，並說「如果車要不回來，我就再送一台車，如果送的車又被查扣，那我再送一台，不停地送，送到什麼時候為止呢？送到統一為止。」

張雪在短影音平台發布影片回應稱，不清楚具體原因，建議車主找律師，他會承擔車主全部維權律師費用。

張雪還說：「如果車要不回來，我就再送一台車。如果送的車又被查扣，那我再送一台，不停地送。送到什麼時候為止呢？送到統一為止。」

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮8月19日回應時引用網友評論：「大陸在演神話，台灣在鬧笑話」，批評民進黨當局出於「謀獨」本性阻撓大陸優質產品入台，霸道行徑不得人心。

大陸機車品牌「張雪機車」成立僅兩年，今年3月在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）中，以820RR-RS賽車連奪六回合冠軍，品牌因而備受關注。該品牌計劃最晚2027年在台灣開設門店。

按照台灣現行規定，大陸製造的重型機車整車及引擎等重要零組件屬於不准輸入項目。台灣車主王茂盛為引進該車，專程前往重慶中國國際摩托車博覽會體驗實車後，在廣州採購車輛並拆解為零部件，分批海運回台，耗時一個半月手工重新組裝，成為台灣首輛張雪820RR摩托車。

包括經濟部、財政部、交通部等多部門，於8月11日聯合查緝該車並當場扣押。