美施壓AI合作選邊站 中：反對選邊站隊、陣營對抗

中國外交部發言人林劍19日在例行記者會表示，中方反對在人工智慧議題上搞選邊站隊、陣營對抗，呼籲各方摒棄零和思維，攜手建構公正合理的全球人工智慧治理體系。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國傳出要求各國在AI合作倡議間作出選擇，中方則強調反對選邊站與陣營對抗，主張建立公正合理的全球AI治理體系。

美國與中國在人工智慧 （AI）領域的競爭持續升溫，並延伸至國際合作陣營。外電報導，美國政府擬向相關國家施壓，要求在加入美國主導的「矽盛世」（Pax Silica）倡議與其他AI合作倡議間作出選擇，避免同時參與被美方視為存在衝突的機制。對此，中國外交部19日表示，反對在AI議題上搞選邊站隊、陣營對抗，呼籲各方攜手建立公正合理的全球AI治理體系。

中國外交部19日舉行例行記者會，由發言人林劍主持。針對媒體就美國政府擬對「人工智慧機會夥伴關係聯合聲明」提出聯名要求提問，林劍表示，人工智慧是全人類共同的智慧結晶和寶貴財富。國際社會普遍期待廣泛進行人工智慧合作，各國有權根據自身的國情和發展需求選擇合作夥伴。

林劍強調，中方堅決反對在人工智慧議題上搞選邊站隊、陣營對抗。希望各方摒棄零和思維，堅持和衷共濟，尊重各國的數位主權，攜手建構公正合理的全球人工智慧治理體系，讓人工智慧成為促進共同繁榮、維護共同安全的重要動力來源。

此前，路透報導，該社審閱的一份美國國務院 內部信函草稿顯示，華府 打算警告相關國家，若同時加入中國提出的另一套AI合作倡議，可能被排除在美國主導的AI聯盟之外。一名美國官員表示，國務院起草這封信，是為了明確傳達「魚與熊掌不可兼得」的訊息。

報導指，美國希望透過施壓各國選邊站隊，在開發最尖端AI的競賽中切斷中國的資源取得途徑，同時推動盟友及夥伴展開聯合項目、實施出口管制，最終降低對中國在關鍵礦產、AI模型及半導體晶片等領域的依賴。

同時，這封信函由美國國務院擬定，對象是今年6月簽署美方「人工智慧發展機會聯合聲明」（Joint Statement on AI Opportunity）的35個國家，其中包括不具約束力的「矽盛世」成員，以及其他希望在AI合作上與華府保持一致的國家。

草稿寫道「試圖什麼都參加，結果往往一事無成」，並稱簽署Pax Silica宣言不僅意味加入一個組織，更代表一項承諾。信中雖未直接點名中國，仍敦促各國在AI議題上「審慎做出選擇」，且不應再加入預期與美方相衝突的重複性倡議。

美國2025年推出「矽盛世」倡議，旨在美中科技競爭升溫之際，確保AI模型、半導體及關鍵礦產供應鏈安全，目前已有約24國加入，包括日本、澳洲及南韓等美國盟友。

此外，報導還提到，這份草稿沒有註明日期，目前無法確認美國何時會正式寄出，以及發函前內容是否會修改。美國國務院表示，不評論「據稱遭洩露的內部文件」。