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歐盟查京東收購德企 中：不當域外管轄 禁任何組織配合

記者張鈺琪／綜合報導
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中國司法部19日公告，認定歐盟調查京東時的相關跨境調查做法構成「不當域外管轄措施...
中國司法部19日公告，認定歐盟調查京東時的相關跨境調查做法構成「不當域外管轄措施」，並要求任何組織、個人不得執行或協助執行。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

中國司法部指歐盟以外國補貼條例調查京東收購德企案，對中國實體進行不當跨境索資，已構成域外管轄措施，並警告歐方勿再濫用工具。

中國司法部19日公告，認定歐盟利用「外國補貼條例」對中國電商巨頭京東進行調查時，對中國實體採取的相關跨境調查做法構成「不當域外管轄措施」，並要求任何組織、個人不得執行或者協助執行該措施。司法部並警告，「如歐方一意孤行，中方將堅決依法反制」。

央視報導，中國司法部19日發布關於歐盟外國補貼調查相關做法構成不當域外管轄的公告。公告指出，根據「反外國不當域外管轄條例」第3條、第6條等規定，司法部會同商務部等有關部門調查認定，歐盟利用其「外國補貼條例」在對京東調查中對中國實體採取的相關跨境調查做法，「構成不當域外管轄措施」。

公告表示，「任何組織、個人不得執行或者協助執行該不當域外管轄措施」，並自公布之日起實施。

據中國司法部微信公眾號消息，司法部新聞發言人表示，歐盟近期利用其「外國補貼條例」對京東進行調查，肆意向中國實體跨境索取廣泛的、非必要的中國境內信息，是對相關實體施加的不當要求，是對國際法治的嚴重破壞。

發言人稱，為維護國家主權、安全和發展利益，保護中國公民、法人或其他組織的合法權益，司法部根據「中華人民共和國反外國不當域外管轄條例」，會同商務部等有關部門依法識別，認定歐盟上述做法構成不當域外管轄措施，要求任何組織、個人不得執行或者協助執行該措施。

發言人指，希望歐方立即糾正錯誤做法，停止濫用「外國補貼」調查工具，為在歐投資經營企業營造公平、公正、可預期的市場環境。如歐方一意孤行，中方將堅決依法反制。

此前，歐盟執委會5月宣布，依據「外國補貼條例」對京東擬收購德國電子零售集團Ceconomy的交易展開深入調查，認為京東可能獲得優惠融資、稅收優惠及補助等外國補貼，進而扭曲歐盟內部市場競爭。京東則表示，這項收購不會透過中國提供的外國補貼資金進行融資。

精華 FAQ

  • 司法部會同商務部等部門調查後認定，歐盟在調查京東收購德企案時，對中國實體採取的跨境調查做法，構成「不當域外管轄措施」。

  • 公告明確要求，任何組織、個人不得執行或協助執行該不當域外管轄措施，並且自公布之日起實施，顯示中方要阻止相關調查配合。

  • 歐盟執委會認為京東可能透過優惠融資、稅收優惠及補助獲得外國補貼，進而扭曲歐盟內部市場競爭；京東則否認收購會使用中國補貼資金。

歐盟 司法部 商務部

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