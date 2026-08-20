中韓外長會談 王毅訪首爾：中國願為朝鮮半島穩定努力

中國外交部長王毅（左）19日在首爾與南韓外長趙顯（右）舉行會談。(取材自中國外交部官網)

AI摘要 文章摘要整理： 王毅訪首爾會晤趙顯，雙方聚焦中韓關係改善、經貿合作與朝鮮半島穩定，並就高層互訪、自貿談判及多邊合作交換意見。

中國外交部長王毅 19日在首爾與南韓 外長趙顯舉行會談。王毅表示，希望韓方從自身根本利益出發，獨立自主、並行不悖發展對外關係，並提出加快中韓自貿協定第二階段談判；趙顯則表示，韓方始終堅持建交以來奉行的一個中國政策，並期待進一步密切高層往來、深化雙邊合作。

雙方也就國際和地區問題交換意見，王毅表示中方願意繼續為朝鮮半島和平穩定發揮建設性作用，美方也需要改變長期以來敵視北韓 的政策，並稱「樂見韓朝兩個國家逐步邁向和平共處，最終實現半島長治久安」。這是王毅相隔近5年再次到訪。

王毅回答記者提問時，稱李在明政府成立後中韓關係重回改善發展軌道，符合兩國利益和人民意願，強調中國是當今世界最大市場，加強中韓合作也有利南韓。當被問及中方會否協助促成朝美首腦會談，王毅稱此事應由朝美協商決定，尤其是美方需要改變長期以來敵視北韓的政策。

據中國外交部19日消息，王毅表示，「中韓隔海相望，理應經常交往，增進互信，深化合作」。去年底以來，中國國家主席習近平和李在明成功實現互訪，就中韓關係未來發展達成重要共識，「中韓關係正在按照兩國元首指明的方向持續改善和發展」。

王毅表示，中韓作為「永遠的友好鄰邦、持久的合作伙伴」，應努力確保雙邊關係健康穩定可持續發展。他並稱，「希望韓方從自身根本利益出發，獨立自主、並行不悖發展對外關係」。雙方應保持高層交往，辦好明年中韓建交35周年紀念活動，「為中韓關係增添新內涵」。

王毅表示，中方願以今年主辦APEC領導人非正式會議為契機，「同包括韓國在內的各方攜手構建亞太共同體，向國際社會發出積極信號，為亞太乃至世界和平與發展注入新動力」。

趙顯稱，期待以李在明今年11月赴深圳出席APEC領導人非正式會議和兩國明年建交35周年為契機，「進一步密切高層往來，深化經貿、高新技術、人工智慧、青年等領域交流合作，加快自貿協定第二階段談判，增進人民友好感情」，並同中方加強在多邊事務上的溝通協調，推動韓中戰略合作夥伴關係向更高層次發展。

王毅表示，希望韓方從自身根本利益出發，獨立自主、並行不悖發展對外關係，並提出加快中韓自貿協定第2階段談判。(取材自中國外交部官網)