拚融冰 日跨黨派議員團下周訪華 橋本龍太郎之子在列

AI摘要 文章摘要整理： 日本跨黨派議員團將於24日至27日訪北京，預計會晤中聯部部長劉海星，此行被視為高市早苗「台灣有事」言論後，日中恢復政治接觸的重要一步。

由中道改革聯合宣傳委員長伊佐進一領銜的日本跨黨派議員代表團，將於24日至27日訪問北京並預計與中共中央對外聯絡部部長劉海星會面。這是自去年11月日本首相高市早苗 發表「台灣有事」言論導致兩國交流受阻以來，首度有日本跨黨派國會議員團訪問北京。日方議員形容此行是雙方朝著改善關係方向邁出一大步。

日經新聞報導，訪問團由中道改革聯合宣傳委員長、眾議員伊佐進一領銜，還包括自民黨橋本岳、公明黨川村雄大、立憲民主黨小西洋之和無黨籍的緒方林太郎。

報導發布後，伊佐在其個人X平台上說：「現在的日中關係正處於1972年以來最糟糕的狀態。我曾經在日本駐北京大使館擔任一秘，但無論日中關係多麼惡劣，負責具體事務的人員之間仍然能夠保持溝通。然而這一次，所有書記官、與各個政府部門之間的溝通渠道都已經中斷了。不僅是政府間交流。經濟界交流、文化交流、青年交流，全部都停止了。」

伊佐認為兩國之間需要一個對話窗口，便向中方提議訪華。他表示，身為日本國會議員，他會維護日本的國家利益和立場。日中雙方有時會有激烈的爭論，日本國內的批評也難以避免。但是他仍然認為對話至關重要。

在日本當下的政治氛圍中，承擔破冰任務屬實不易。值得一提的是，其中只有橋本岳一個人來自執政的自民黨。橋本岳的父親是前首相橋本龍太郎。

觀察者網報導，中國外交部19日例行記者會上，日本電視網記者提問中聯部已邀請日本國會議員訪華的消息，但發言人林劍表示對相關情況並不了解。

高市去年11月發表台灣有事答辯後，兩國各層級交流一度陷入困難，因此中方此次接待日本議員團，被視為兩國恢復政治接觸的重要訊號。另外，日本關西經濟聯合會和大阪商工會議所等關西工商界原計畫10月派遣訪華團一事將延期至11至12月。