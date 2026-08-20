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追趕美AI 英媒：北京鬆綁 Nvidia H200 字節、騰訊各獲萬個

編譯劉忠勇周辰陽／綜合報導
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金融時報19日報導，中國已批准少量輝達H200晶片進口，但希望將大部分晶片留在境...
金融時報19日報導，中國已批准少量輝達H200晶片進口，但希望將大部分晶片留在境外，以支持國內晶片製造商。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

中國允許少量輝達H200進口並放行香港使用，以支援AI業者追趕美國；但北京仍管控採購與留用比例，致銷售受阻。

英媒報導，中國已允許Nvidia(輝達，另譯英偉達)少量H200圖形處理器（GPU）輸入中國，協助中國主要AI業者追趕美國同業。字節跳動和騰訊近幾周各取得約1萬個H200處理器，另有少數中國科技業者可能很快獲准進口同樣數量。

英國金融時報引述知情人士報導，H200至少落後輝達最先進晶片兩個世代，受到美國出口管制影響，中國客戶不得購買輝達最先進的晶片；美方雖已准許個別中國業者採購最多10萬個H200，但北京為扶植本土晶片業者，希望這些公司將大部分H200留在中國境外。

除少量H200獲准輸入中國，主管機關也告訴企業，可把相關處理器運往香港使用。香港是中國關境以外的獨立關稅區，美國核發的許可證也允許H200運往中國及香港。不過，香港缺乏足夠的資料中心容納這些晶片。受到電力供應限制，相關容量短期內也難以大幅增加。

知情人士透露：「這是兩難。每家公司都需要這些晶片，卻找不到在香港使用的辦法。業界希望管制能逐步放寬。」

知情人士表示，輝達目前約有50萬個H200庫存，主要準備供應中國客戶，但受到北京限制，銷售一直受阻。

聯想在內部分輝達合作夥伴上周已通知中國客戶，可恢復訂購搭載H200的產品；這些業者把輝達晶片和中央處理器（CPU）及其他網路設備整合後，組成AI伺服器銷售。

不過，採購仍須另外提出申請，並由中國國家發展和改革委員會審核。

中國主管機關近來已開始放寬美國晶片進口限制，確保主要AI開發商能繼續訓練先進模型。知情人士說，中國業者正設法和Anthropic的Mythos 5等先進模型競爭。

上個月，中國人工智慧實驗室Moonshot發布K3模型，效能幾乎可與美國最先進模型匹敵。阿里巴巴、DeepSeek和Z.ai隨後都推出智慧水準相近的模型，顯示中美領先實驗室之間的差距已縮小。知情人士表示，中國實驗室愈來愈多使用國產晶片進行人工智慧推論，也就是生成即時回應；但多數實驗室在更複雜的訓練階段，為建立知識並尋找模式，仍使用輝達晶片。

據報導，輝達、字節跳動、騰訊和中國發改委均未回應置評請求。

精華 FAQ

  • 主要是為了讓中國大型AI業者維持模型訓練所需算力，避免在先進AI競爭中被美國拉開差距；同時也在一定程度上照顧本土晶片產業的發展考量。

  • 報導指出，字節跳動和騰訊近幾周各取得約1萬個H200處理器，另有少數中國科技業者可能很快也會獲准進口相同數量，顯示放行規模仍然有限。

  • 主管機關允許企業把H200運往香港使用，因香港屬獨立關稅區且美方許可證也涵蓋香港；但香港資料中心與電力容量不足，短期內難以承接大規模部署。

輝達 字節跳動 NVIDIA

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