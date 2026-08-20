中國「朱雀三號」複用火箭擬半年內複飛 目標破10次

8月19日，視頻截圖顯示朱雀三號遙二運載火箭一子級在著陸過程中展開著陸支腿，正在著陸。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 朱雀三號遙二完成中國首次入軌級火箭陸地回收，藍箭航天規畫半年內複飛並逐步建立複用評估體系，但業界仍待更多試驗驗證與降本。

中國民營企業藍箭航天新一代可重複使用運載火箭 「朱雀三號遙二」火箭19日順利發射，並完成中國首次入軌級火箭的陸地回收任務，重複使用火箭技術取得又一重大突破。朱雀三號總指揮戴政說，計畫半年內開展本次回收箭體的複飛試驗，遠期目標破十次複用。但有專家指出，中國在可重用火箭領域與美國的差距進一步縮小，不過進入商業化降本仍需時。

香港 文匯報報導，朱雀三號總指揮戴政表示，一次成功回收只是複用工程的上半場，團隊接下來將進行箭體全面檢測、故障排查及部件複檢，計畫半年內進行複飛試驗，最終視檢測評估結果確定時間，逐步打通「回收—修復—複飛」完整流程。

戴政坦言，目前中國運載火箭領域尚無成熟的複用標準、檢修流程及零部件更換規範，行業仍處於探索階段。研製團隊將依託此次回收箭體的真實飛行數據，結合地面壽命及疲勞試驗數據，逐步建立朱雀三號複用評估體系。按照規畫，一子級初期可複用兩至三次，之後逐步提升至四至五次，遠期目標突破十次以上。

第一財經引述專家指出，單次回收成功後仍需更多試驗驗證，距離透過重複使用實現大幅降本仍需時間。藍箭航天副總裁劉建表示，在政策支持下，追上SpaceX仍需約兩、三年。

據報導，7月10日，長征十號乙運載火箭實現全球首次海上網繫回收。航天及軍事專家白孟宸表示，中國同時掌握陸地著陸腿與海上網繫兩種回收技術，能靈活匹配不同任務需求，顯著提升發射頻次。

明報報導，朱雀三號採用液氧甲烷燃料及不鏽鋼箭體，直徑4.5米、高76.6米，不考慮回收時低軌運載能力達21.3噸，回收模式下為12.5至18.3噸。其「著陸支腿陸地回收」方案與SpaceX獵鷹9號一致，整個著陸腿可重用20次。