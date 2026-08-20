中國「朱雀三號」複用火箭擬半年內複飛 目標破10次
朱雀三號遙二完成中國首次入軌級火箭陸地回收，藍箭航天規畫半年內複飛並逐步建立複用評估體系，但業界仍待更多試驗驗證與降本。
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朱雀三號遙二完成中國首次入軌級火箭陸地回收，藍箭航天規畫半年內複飛並逐步建立複用評估體系，但業界仍待更多試驗驗證與降本。
中國民營企業藍箭航天新一代可重複使用運載火箭「朱雀三號遙二」火箭19日順利發射，並完成中國首次入軌級火箭的陸地回收任務，重複使用火箭技術取得又一重大突破。朱雀三號總指揮戴政說，計畫半年內開展本次回收箭體的複飛試驗，遠期目標破十次複用。但有專家指出，中國在可重用火箭領域與美國的差距進一步縮小，不過進入商業化降本仍需時。
香港文匯報報導，朱雀三號總指揮戴政表示，一次成功回收只是複用工程的上半場，團隊接下來將進行箭體全面檢測、故障排查及部件複檢，計畫半年內進行複飛試驗，最終視檢測評估結果確定時間，逐步打通「回收—修復—複飛」完整流程。
戴政坦言，目前中國運載火箭領域尚無成熟的複用標準、檢修流程及零部件更換規範，行業仍處於探索階段。研製團隊將依託此次回收箭體的真實飛行數據，結合地面壽命及疲勞試驗數據，逐步建立朱雀三號複用評估體系。按照規畫，一子級初期可複用兩至三次，之後逐步提升至四至五次，遠期目標突破十次以上。
第一財經引述專家指出，單次回收成功後仍需更多試驗驗證，距離透過重複使用實現大幅降本仍需時間。藍箭航天副總裁劉建表示，在政策支持下，追上SpaceX仍需約兩、三年。
據報導，7月10日，長征十號乙運載火箭實現全球首次海上網繫回收。航天及軍事專家白孟宸表示，中國同時掌握陸地著陸腿與海上網繫兩種回收技術，能靈活匹配不同任務需求，顯著提升發射頻次。
明報報導，朱雀三號採用液氧甲烷燃料及不鏽鋼箭體，直徑4.5米、高76.6米，不考慮回收時低軌運載能力達21.3噸，回收模式下為12.5至18.3噸。其「著陸支腿陸地回收」方案與SpaceX獵鷹9號一致，整個著陸腿可重用20次。
這次任務最重要的突破，是完成中國首次入軌級火箭的陸地回收，代表可重複使用火箭技術再往前推進一步，也為後續複飛與商業化奠定基礎。 團隊將先進行全面檢測、故障排查與部件複檢，並結合飛行與地面壽命數據建立評估體系，目標是半年內展開複飛試驗，打通回收、修復、複飛流程。 專家認為，雖然技術差距正縮小，但中國目前仍缺乏成熟的複用標準、檢修流程與零件更換規範，單次回收成功不等於降本完成，仍需更多試驗與時間。
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這次任務最重要的突破，是完成中國首次入軌級火箭的陸地回收，代表可重複使用火箭技術再往前推進一步，也為後續複飛與商業化奠定基礎。
團隊將先進行全面檢測、故障排查與部件複檢，並結合飛行與地面壽命數據建立評估體系，目標是半年內展開複飛試驗，打通回收、修復、複飛流程。
專家認為，雖然技術差距正縮小，但中國目前仍缺乏成熟的複用標準、檢修流程與零件更換規範，單次回收成功不等於降本完成，仍需更多試驗與時間。
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