民企「朱雀三號」升空 中國火箭地面回收成功 直追SpaceX

8月19日07時35分，朱雀三號遙二運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國民企藍箭航天的朱雀三號遙二火箭成功發射並完成首度入軌級陸地回收，標誌中國可重複使用火箭技術再突破，也使商業航太加速追趕SpaceX。

中國民營企業藍箭航天新一代可重複使用運載火箭 朱雀三號遙二火箭19日順利發射，並完成中國首次入軌級火箭的陸地回收任務。這也是繼7月10日長征十號乙完成海上網系回收後，中國40天內第二度完成火箭一子級回收，接連達成火箭回收的技術突破，直追美國SpaceX 的重複使用技術。

綜合媒體報導，朱雀三號運載火箭是由民營火箭公司藍箭航天研製的一款重複使用液氧甲烷運載火箭，全箭長66.1米，起飛重量約570噸，起飛推力7542千牛頓。朱雀三號遙二19日上午7時35分在東風商業航天創新試驗區升空，起飛約137秒後完成一、二級分離，二子級將「鴻鵠03星」送入預定軌道。約7時41分，一子級按預定程序軟著陸於甘肅民勤縣著陸場坪。

8月19日，視頻截圖顯示朱雀三號遙二運載火箭一子級在著陸過程中展開著陸支腿。(新華社)

藍箭航天相關負責人表示，朱雀三號採用與SpaceX獵鷹九號相似的「可展收著陸腿式回收方案」。此次任務成功意味中國入軌級運載火箭一子級（第一級推進器）回收技術打通設計、製造、發射、回收的核心技術鏈條與產業基礎。

所謂「一子級」是多節火箭最底部、負責起飛階段主要推進的部分；「二子級」則在分離後繼續將載荷送往預定軌道。新華社報導，此前長征十號乙7月10日首飛時，一子級由海上回收平台以網繫捕獲方式完成回收，為全球首次運載火箭海上網繫回收。此次朱雀三號則首度以著陸腿方式完成陸地可控回收。

央視報導形容，讓火箭安全「回家」的難度，猶如從10層樓高處扔下一支筆並令其穩穩站立。此次關鍵在於火箭的著陸腿。當火箭降到距離地面約70米時，4個著陸腿會在10秒內打開，讓火箭穩穩站立。

而這次回收成功有幾大意義：一是技術路線突破，朱雀三號採用「液氧甲烷+不鏽鋼箭體」的技術路線，與SpaceX的「星艦」類似，比獵鷹九號的煤油路線更具前瞻性；二是打破技術壟斷，朱雀三號的成功，意味中國成掌握該核心技術國家之一；三是朱雀三號實現高頻次複用飛行，進入太空成本有望大幅降低。

報導指出，多家外媒對此高度關注，路透指出藍箭航天已成為全球僅有的三家成功回收太空級大型火箭助推器的民營開發商之一，與SpaceX及藍色起源並列。加拿大科技媒體Wccftech提到，這是中國航天邁出的「開創性一步」與重大里程碑；韓聯社則提到，本次陸地回收成功彌補了去年12月朱雀三號遙一回收失敗的遺憾，象徵中國在可重複使用火箭領域顯著提速。

從朱雀三號運載火箭項目成立到成功回收，藍箭航天用了三年時間。此次回收成功，意味著中國民營商業航太成功突破火箭回收技術。太空新聞網站space.com稱，除藍箭航天，目前多家中國民營商業航天公司正在研發重複使用運載火箭一子級回收。因此，鑒於中國商業航天發展等因素，「（今後）中國的火箭著陸（回收）可能不會再是什麼新鮮事了」。

8月19日，視頻截圖顯示朱雀三號遙二運載火箭一子級按預定程序成功完成陸地回收。(新華社)