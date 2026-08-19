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中電動車出口暴增9成 美商喊立法禁入 德系豪車也在中國吃癟

中國新聞組／北京19日電
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中國新能源汽車7月出口額年增率大增9成。（中新社資料照片）
中國新能源汽車7月出口額年增率大增9成。（中新社資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國新能源車7月出口61萬輛，年增86.5%，出口額暴增九成。
  • 重點二：美國進口車商發起拒絕中國車運動，推動立法限制進入市場。
  • 重點三：BBA在中國遭遇價格戰，上半年合計銷量少賣超過20萬輛。

中國汽車產業正迎來「內外失衡」巨變。一方面，新能源車靠著價格優勢在海外市場迅猛擴張，7月出口額大增九成，卻引來美方極力阻擋，美國進口車商罕見發起「拒絕中國車」運動，推動立法永久禁止中資車企進入；另一方面，在中國國內市場激烈的本土新能源車競爭下，德系傳統三大豪華品牌（BBA）被迫陷入前所未有的「價格戰」，上半年在中國銷量合計銳減逾20萬輛。

根據中國海關總署最新數據，7月中國新能源汽車出口61萬輛，年增86.5%，出口額暴增九成至115.4億美元；當月汽車總出口高達109.2萬輛，創歷史新高。外界預計中國今年汽車總出口量很有可能首度突破1000萬輛門檻。

然而，急速擴充的產能與低價策略也引發全球對「產能過剩」與「傾銷」的強烈疑慮。代表美國9400多家進口車經銷商的美國國際汽車經銷商協會（AIADA）本月發起「拒絕中國車」運動，痛批中國汽車憑藉龐大政府補貼進行不公平競爭，侵蝕本土就業機會，甚至構成國家安全威脅。

AIADA正積極推動立法，盼永久禁止中國車企與車輛進入美國市場。目前美國已對中國電動車加徵高達100%關稅，國會亦推進法案禁止中資持股超過15%的企業透過第三方國家「洗產地」進入美港。

反觀中國本土市場，受國產新能源車崛起影響，過往價格堅挺的德系豪車寶馬、奔馳、奧迪正面臨嚴峻考驗。近期「寶馬5系跌至28萬元人民幣」衝上熱搜，經銷商大幅讓利後，原本40萬元等級的車型門檻直接掉入30萬元區間，售價甚至低於部分國產新能源SUV。

據統計，2026年上半年，BBA在華總銷量少賣超過20萬輛，其中奔馳在華銷量大跌28.3%最為慘烈，寶馬與奧迪亦分別下滑20.4%與19%。銷量受挫直接拖累獲利，三大車企上半年汽車業務銷售利潤率已被壓低至2%至4%的低點，逐漸從過往的高利潤中心走向盈虧平衡線。

精華 FAQ

  • 7月中國新能源汽車出口61萬輛，年增86.5%，出口額達115.4億美元、暴增九成；同月汽車總出口109.2萬輛，創下歷史新高，外界並預估全年可能首度突破1000萬輛。

  • AIADA認為中國車企靠龐大政府補貼與低價策略進行不公平競爭，可能侵蝕美國本土就業，甚至帶來國安風險，因此推動立法，盼永久禁止中國車企與車輛進入美國市場。

  • 在中國本土新能源車崛起與激烈價格戰下，寶馬、奔馳、奧迪不得不大幅降價求售，BBA上半年在華合計少賣逾20萬輛，利潤率也被壓到2%至4%的低點。

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