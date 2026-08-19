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送別朱鎔基 八寶山周圍管制如戒嚴 網悼念帖文遭管控

中國新聞組／北京19日電
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國務院前總理朱鎔基的遺體18日上午在北京火化，北京天安門、新華門和大陸各地的中共...
國務院前總理朱鎔基的遺體18日上午在北京火化，北京天安門、新華門和大陸各地的中共黨委、政府機關，以及港澳特區等降半旗致哀。圖為中南海新華門。(記者陳宥菘／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：朱鎔基遺體在北京八寶山火化，周邊道路與地鐵口全面封控。
  • 重點二：現場公安、便衣與管制人員密布，民眾形容戒備程度如同戒嚴。
  • 重點三：網路上懷念朱鎔基的貼文與紀念文章，也遭到嚴格刪除管控。

已故的中國前國務院總理朱鎔基遺體18日在北京八寶山火化。今年官方在八寶山周圍封路，石景山路布滿公安、便衣警察與管制人員，有北京民眾感嘆想送他一程也沒辦法，網上關於懷念朱鎔基的帖文也受到嚴格管控與刪除。

中央社報導，當天位於八寶山一帶的石景山路、魯谷路、雕塑園中街、復興路、玉泉路路口站滿著公安與便衣管制秩序。媒體記者在鄰近八寶山革命公墓的街區遭到盤查，並被告知當天的活動沒有安排採訪，道路也被封無法過去。

據報導，步行至地鐵八寶山站的前一站玉泉路站，不論是路口、每個地鐵口、天橋全都是公安與帶著耳機的便衣警察。他們要求不能聚集、快步離開，看到有人拿起手機拍攝也會制止，戒備十分森嚴。這樣的戒備與管制，當地民眾揶揄說是在「戒嚴」。

報導指出，儘管官方滴水不漏的控管，無法出現2023年民眾對已故中國前國務院總理李克強的「夾道送別」，仍有許多北京民眾在離公墓不遠的臨街商店外駐足。

BBC中文網報導，中共前總理李克強猝逝時，也曾引起民間廣泛的懷念之情，其家鄉民眾自發獻花的舉動，同樣引起官方的警覺。在網絡上，有關朱鎔基的帖文也受到嚴格管控與刪除。

在社交媒體微信上，西京研究院創始院長、經濟學家趙建撰文懷念朱鎔基與他所活躍的那個年代：「我多希望這一切只是一場大夢，一夢醒來，還是三十年前。那時沒有智能手機，沒有短視頻，沒有充斥屏幕的販賣焦慮者。天是藍的，日子過得慢，話是可以直說的」，「那時候我們窮，窮得很紮實……但人們眼裡有光，心裡有底，明天是看得見的」。

「如今我們物質豐裕，選擇多樣，高樓林立、車水馬龍……可為甚麼，內心卻是空落落的？」

文末，趙建以自嘲的括註坦承此文命運：「這樣一篇紀念文章，改了又改，刪了又刪，還是發不出來。哈。」

該文在微信平台上發布次日即被刪除。

精華 FAQ

  • 石景山路、魯谷路等多處路口都有公安與便衣駐守，地鐵口、天橋也被嚴密看管，民眾不能聚集、拍攝會被制止，媒體記者同樣遭到盤查與阻擋。

  • 由於道路封閉、警力密集、便衣遍布，且連手機拍攝都會被制止，當地民眾形容現場管制程度非常嚴厲，甚至揶揄像是在「戒嚴」。

  • 報導指出，微信等社群平台上出現的懷念文章與悼念貼文，常在發布後不久即被刪除或限制傳播，顯示官方對相關輿論採取了高度管控。

戒嚴 國務院 遺體

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