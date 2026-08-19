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內需不足 中國商務部推政策力圖激發下沉市場

記者黃雅慧／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國內需持續疲弱，商務部等9部門推出新政策。
  • 重點二：政策聚焦下沉市場，推動縣域與鄉鎮商業升級。
  • 重點三：支持閒置資產再利用，帶動民生與新型產業發展。

中國內需不足問題仍突出，在官方發布7月經濟數據透露疲態後，商務部等9部門18日推出相關政策，力圖激發下沉市場（中大型城市外的區域市場）、活躍縣域消費，包括支持傳統百貨、老舊購物中心等升級改造、盤活閒置資產等資源。

意見提及，加快存量商業設施更新。支持傳統百貨、老舊購物中心等升級改造，推動品牌連鎖店、折扣零售店、生鮮電商門店等優化布局。深化「千集萬店」改造提升，支持鄉鎮商貿中心、集（農）貿市場、鄉鎮特色大集等建設升級，標準化、規範化建設改造新型便利店、村級寄遞物流綜合服務站。

意見表示，鼓勵企業積極引入優質商品進入縣域市場，在有條件的縣域同步上市新品，促進同品同款商品城鄉「同質同享」。引導企業開發符合縣域消費特點的優質產品，支持商貿流通企業以「自有品牌+以需定產」構建柔性供應鏈。大力支持新能源汽車、綠色智能產品、綠色建材等下鄉，擴大農村充電設施覆蓋範圍。

此外，對於利用存量房產或土地發展養老、托育等縣域民生類產業，可享受在5年內不改變用地主體和規畫條件的過渡期支持政策。在符合國土空間規畫的前提下，鼓勵通過自主、聯營、轉讓等多種方式推進存量土地改造開發，提高本地商業服務水平。支持縣級政府利用騰退辦公樓等閒置國有資產改建為便民商業網點。支持農村集體經營性建設用地依法入市發展縣域商業，鼓勵利用閒置農房發展符合鄉村特點的新產業、新業態。

統計局17日發布經濟數據顯示，2026年前7個月，固定資產投資萎縮了6.7%，社會消費零售額在夏季消費旺季下僅成長0.6%，低於6月1%的增幅，皆遜於預期。目前為止公布的經濟指標顯示，第3季開局疲軟。官方製造業採購經理人指數意外轉萎縮，而進出口增速均較6月份放緩。

國務院總理李強17日表示，中國經濟目前內需不足問題仍然突出，要錨定發展目標，充分發揮存量政策效能。

精華 FAQ

  • 政策主要針對內需不足與消費疲弱問題，透過擴大縣域和鄉鎮商業供給、改善流通設施與盤活閒置資產，盼帶動更廣泛的居民消費與投資活力。

  • 措施包括支持傳統百貨和老舊購物中心改造，深化「千集萬店」建設，升級鄉鎮商貿中心與集貿市場，並鼓勵品牌商品、新品和折扣零售下沉縣域。

  • 官方鼓勵利用存量房產、土地和閒置國有資產發展養老、托育、便民商業網點等，也支持農村集體建設用地依法入市，提升縣域商業與民生服務水平。

商務部 供應鏈

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