朱鎔基告別式規格比照李克強 習率6常委送行 未見民眾夾道？

朱鎔基同志遺體18日在北京八寶山革命公墓火化。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等前往八寶山送別，胡錦濤送花圈表示哀悼。這是習近平與朱鎔基親屬握手，表示深切慰問。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 朱鎔基遺體於18日在八寶山火化，習近平率6常委與韓正等領導人送別。

朱鎔基遺體於18日在八寶山火化，習近平率6常委與韓正等領導人送別。 重點二： 告別式規格比照李克強，胡錦濤以送花圈方式致哀，黨旗覆蓋靈柩。

告別式規格比照李克強，胡錦濤以送花圈方式致哀，黨旗覆蓋靈柩。 重點三：八寶山周邊嚴密管制，未見民眾夾道送行，官方全程低調控制悼念。

中國國務院 前總理朱鎔基的遺體18日上午在北京八寶山革命公墓火化，中共總書記習近平 率另6名政治局常委、國家副主席等全體領導人出席送別儀式，規格與2023年前總理李克強 的告別式相當。近年身體狀況欠佳的前領導人胡錦濤則送花圈致哀。

朱鎔基12日病逝北京，享耆壽98歲。新華社報導，朱鎔基病重期間和逝世後，習近平與6常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正，與胡錦濤等人，前往醫院看望或通過各種形式對朱鎔基逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示慰問。

火化前的告別儀式上，習近平等人的左胸、左臂上別著白花、黑紗，在朱鎔基遺體前肅立默哀、三鞠躬，並與朱鎔基親屬一一握手慰問；胡錦濤送花圈表示哀悼。朱鎔基遺體上覆蓋著中共黨旗。

北京天安門昨天清晨5時29分舉行升旗儀式後，隨即下半旗致哀，中南海新華門、北京人民大會堂，和各地的中共黨委、政府機關，港澳特區、各邊境口岸、對外海空港口，以及中國駐外領館降半旗致哀。

昨日上午八寶山革命公墓周邊實施嚴密交通管制，石景山路等周邊要道有大批特警、公安與便衣警察。周邊居民告表示，警方至少兩天前就升級戒備，一般民眾只是路過也會遭公安盤查，要求不得停留、拍照，在官方升級管制下，民間悼念難度大，昨日沒有出現民眾夾道送行的畫面。

朱鎔基12日上午病故後，中共以最高規格的四大機構聯名訃告正式宣布，訃告全文長達2600多字，給予朱鎔基高度政治評價。

法廣網引述路透報導，中國當局長期以來一直將廣受歡迎的前領導人去世視為可能引發公眾情緒高漲的導火索，中共歷史上兩位關鍵領導人的逝世，曾一再觸發大規模民眾抗議與政治波瀾。

1976年首任總理周恩來逝世後，數萬人湧向天安門廣場悼念，進而演變成針對文化大革命暴行及激進官員的抗議；1989年被視為支持政治改革的前中共中央總書記胡耀邦去世，同樣引發民主示威，最終導致天安門廣場的血腥鎮壓。

與過去十年間去世的其他前總理一樣，朱鎔基的逝世以低調且嚴格管控的方式處理，公眾的哀悼活動在高度安保、嚴密監督和嚴格審查下進行，但朱鎔基的悼念活動在微博衝上熱搜第一；一名網友在該平台寫道：「感謝您為這個國家所做的一切——我們將永遠銘記您」，39歲的IT工作者趙先生說，朱鎔基的去世讓人們回想起20年前的感受——那時中國剛剛實行改革、開始向世界開放，經濟正迅速增長。

國務院前總理朱鎔基的遺體18日上午在北京火化，北京天安門清晨五點廿九分升旗儀式後隨即下半旗致哀。(記者陳宥菘／攝影)

澳門特別行政區政府總部18日下半旗悼念已故國務院原總理朱鎔基。(香港中通社)