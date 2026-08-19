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新聞評論／經濟數據帶來焦慮 失業潮、裁員潮…社會多潮併捲

記者李春
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國7月經濟數據偏弱，消費與投資進一步放緩。
  • 重點二：國務院常務會急開會表態，擬推出增量政策穩經濟。
  • 重點三：學者稱社會正進入失業、裁員、破產與逾期多潮。

8月17日有點特別，上午政治大事是紀念江澤民，下午經濟大事是兩個會，一是公布經濟數據的新聞發布會，一是討論應對下行的國務院常務會。兩個會引出新的經濟焦慮，社會則出現失業潮、破產潮等多潮併捲之勢。

中國國家統計局開新聞發布會公布7月宏觀經濟數據，7月統計數據不只是有點差，有經濟學者正話反說「好在沒失速」。最大問題，在於拉動中國經濟的三駕馬車中，消費和投資進一步放緩，數據還透出中國經濟的反差強烈問題，包括生產熱與需求冷的反差、內部市場冷與外貿出口熱的反差。

正是在這背景下，另一個會同時召開，那是中國國務院的閣員們，上午全體去紀念江澤民，下午就趕回中南海開國務院常務會議，這種急急忙忙也是比較少見，是因為統計數據那邊公布，國務院這邊得有所表態。中國總理李強會上表態，堅持「經濟運行總體平穩、穩中有進，呈現動能向新、結構向優的發展態勢，展現出強大韌性和活力」，但又承認「當前內需不足問題仍然突出，一些行業企業困難增多，外部環境不確定性上升」。

中國國務院雖未直面問題，還是開出了些新藥方，如「及時謀劃出台務實管用的增量政策」，算是表態要動用新的政策工具了；又如「加快各類政策資金使用進度，盡早形成實物工作量」，是硬性要求地方和部門趕快花錢；再如「有力促進民間投資，對新興領域、新型基礎設施、消費升級等方面投資給予更多支持」，是承諾打開新的內需和投資的門窗。

數據冷冰冰，現實熱辣辣，經濟變局帶出了社會的潮起潮落，有學者說中國正步入多潮併捲的時刻，其中持續大潮是失業潮，伴隨而來的是裁員潮和破產潮。後面是倒閉潮，而那些倒閉的公司只能退租，曾經濟高收入的員工在被裁後也可能賣樓或退租。

另外一些潮頭在市面上不大顯露，但影響嚴重如「逾期潮」，那說的是各類借貸不能如期還款，就被列入逾期追討之列。

較誇張的數據顯示，中國14億人8億人有借貸，現在涉及逾期有8億之眾，多涉及四大貸，即房貸、車貸、網貸、卡貸。

精華 FAQ

  • 內文指出，7月數據不只是偏弱，而是消費與投資進一步放緩，呈現生產熱、需求冷以及內需冷、外貿熱的強烈反差，顯示經濟下行壓力仍在擴大。

  • 會議提出要及時謀劃增量政策，加快各類政策資金使用進度，盡早形成實物工作量，並加大對民間投資、新興領域、新型基礎設施與消費升級的支持。

  • 文章引述學者觀點，認為中國正進入失業潮、裁員潮、破產潮、倒閉潮與逾期潮交織的階段，企業與個人都承受壓力，借貸違約風險也同步升高。

江澤民 國務院 裁員

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