中持續減持美債 6月探近18年新低點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海外投資者6月合計減持美債721億美元，中日減持最為明顯。

海外投資者6月合計減持美債721億美元，中日減持最為明顯。 重點二： 中國美債持倉降至6334億美元，創近18年新低。

中國美債持倉降至6334億美元，創近18年新低。 重點三：境外機構連3月增持中國國債，顯示避險資金轉向。

美國財政部 最新數據顯示，海外投資者6月減持美債721億美元，日本、中國分別減持約264億及259億美元。

其中，中國美債持倉降至6334億美元，為近18年新低。

與此同時，境外機構連續三個月增持中國國債 ，反映在全球債市波動下，中國債券 的相對穩定性吸引部分避險資金。

美國財政部公布2026年6月的國際資本流動報告（TIC）顯示，今年3月到6月，海外投資者美國國債持倉已有三個月份出現下滑，總持有量降至9.299兆美元。

日本作為持有最多美債的海外持有國，6月減持幅度最大，與前月相比減少約264億美元，降至1.1167兆美元。由於日元持續承壓，日本政府曾出手干預匯市以支撐日元。業內人士認為，日本當局可能在那次干預中拋售了美債。

美債持有第二多的海外持有國英國，從5月的9486億美元減至9399億美元，英國的資金流向常被視為對沖基金倉位的替代指標。

作為美國國債的第三大海外持有國，中國6月持有的美國國債規模也較5月減少了259億美元至6334億美元，創2008年9月的6182億美元以來的最低水平。過去一年，中國的美債持倉已年減逾13%。

彭博指出，在美債遭遇拋售之際，境外機構卻連續三個月淨增持中國國債，顯示相對穩定的中國債券殖利率和匯率提升了資產避險吸引力。

中國人民銀行公布數據顯示，7月境外機構小幅增持中國國債約人民幣95億元，為連續第三個月增持。