發言上的立場升級…靖國神社 中國外交部直呼「戰犯神社」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國外交部對日措辭升級，直接稱靖國神社為戰犯神社。

中國外交部對日措辭升級，直接稱靖國神社為戰犯神社。 重點二： 林劍針對高市早苗供奉祭祀費，未再使用靖國神社名稱。

林劍針對高市早苗供奉祭祀費，未再使用靖國神社名稱。 重點三：中方批日方淡化侵略史，要求徹底反省並切割軍國主義。

適逢二戰日本 戰敗投降81周年及東京審判開庭80周年，中國外交部對日外交措辭出現重大轉變。發言人林劍在例行記者會上，徹底捨棄過往常用的「靖國神社 」名稱，直接改稱為「戰犯神社」，此舉隨即登頂社群熱搜，引發關注。

中國外交部過去在談及相關議題時，多使用「靖國神社」或「所謂靖國神社，是事實上的戰犯神社」等帶有引號或限制詞的表述。然而，在8月17日的例行記者會上，針對日本首相高市早苗 於日本戰敗日供奉祭祀費、防衛大臣等政要前往參拜一事，林劍直接表示「高市早苗向戰犯神社供奉祭祀費」，全文完全未提及「靖國神社」四字，措辭極具針對性。

林劍強調，該神社供奉有東條英機等14名二戰甲級戰犯，是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具與象徵。他痛批日本為政者迴避反省教訓、模糊侵略罪責，並敦促日方應深刻反省罪責，同軍國主義徹底切割。

學者分析指出，這項措辭調整標誌著中方在對日外交發言上的立場升級。過往日方常以「傳統民俗祭祀」或「追悼護國英靈」為參拜辯護，中方直接定名為「戰犯神社」，意在從源頭剝離其宗教與文化包裝，將參拜行為與「為軍國主義招魂」劃上等號，強烈回擊日本右翼勢力的歷史修正主義。

消息發布後，「外交部不再稱靖國神社直接叫戰犯神社」迅速躍升為微博熱搜話題；多數網友表達支持，認為此舉「名副其實，撕掉了偽裝的外衣」、「外交定性更加明確」；也有部分網友主張用語應更為強硬，建議直接稱為「戰犯鬼社」；另有評論指出，今年適逢東京審判80周年，正名為「戰犯神社」是重新畫定法律與歷史紅線，正告日方不得挑戰二戰後的國際秩序。