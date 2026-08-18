朱雀三號遙二發射成功 中國民營火箭首度實現一子級陸地回收

中國民營商業航天企業藍箭航天，19日成功發射朱雀三號重複使用遙二運載火箭，火箭一子級依預定程序返回，並以著陸支腿方式成功軟著陸於甘肅省民勤縣著陸場坪，完成入軌級運載火箭一子級陸地回收。(取自大眾日報微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 藍箭航天朱雀三號遙二發射成功，一子級完成陸地軟著陸回收。

藍箭航天朱雀三號遙二發射成功，一子級完成陸地軟著陸回收。 重點二： 此次首度驗證液氧甲烷、不鏽鋼箭體與著陸腿垂直回收技術。

此次首度驗證液氧甲烷、不鏽鋼箭體與著陸腿垂直回收技術。 重點三：朱雀三號將入軌衛星送達預定軌道，並規劃半年內復飛。

中國火箭 回收技術再取得進展。民營商業航天企業藍箭航天，19日完成朱雀三號重複使用遙二運載火箭發射，火箭一子級按預定程序成功軟著陸於甘肅省民勤縣朱雀三號著陸場坪，成為中國民營商業公司首次成功回收運載火箭一子級，也首度實現液氧甲烷火箭一子級陸地回收。

科創板日報報導，北京時間19日上午，朱雀三號遙二在東風商業航天創新試驗區發射升空，起飛約137秒後完成一、二級分離，二子級繼續飛行，將鴻擎科技自主研製的鴻鵠03星送入預定軌道；一子級則依照預定程序返回，最終在民勤縣著陸場坪完成軟著陸。

報導指，此次任務是中國首次實現運載火箭一子級以著陸支腿方式回收，也是首次實現入軌級運載火箭一子級陸地回收。藍箭航天相關負責人表示，此次任務驗證「液氧甲烷推進劑＋不鏽鋼箭體結構＋著陸腿垂直回收」技術路線的工程可行性，並打通設計、製造、發射、回收等核心技術鏈條。

所謂「一子級」也稱為「一級火箭」或「一子級火箭」，是多節火箭最底部、火箭的主要推進部分，負責提供起飛和上升階段的大部分推力。而朱雀三號全長66.1公尺，一、二級箭體直徑4.5公尺，整流罩直徑5.2公尺，起飛質量約570噸，一子級配備9台天鵲—12A液氧甲烷發動機，採用不鏽鋼箭體主結構。

朱雀三號遙二此次任務同時具備商業發射與重複使用技術驗證功能，在將鴻鵠03星送入預定軌道後，一子級順利返回並完成陸地回收。藍箭航天表示，回收箭體後續將進行檢修維護，並計畫半年內實施復飛任務。(取自大眾日報微博)

值得注意的是，中國並非首次完成運載火箭一子級回收。7月10日，長征十號乙運載火箭首飛，一子級垂直返回後由海上回收平台「領航者」號以網系捕獲方式回收，完成中國首次運載火箭一子級可控回收，也是全球首次運載火箭海上網系回收。此次朱雀三號則以陸地著陸支腿方式完成回收。

重複使用火箭的成本效益也是業界關注焦點。北京日報指出，一子級成本約占全箭成本70%，全新一子級製造投產周期需要數月。藍箭航天表示，一次性液體運載火箭燃料費用僅占發射成本1%至3%，透過一子級多次復用，可攤薄發射成本並縮短投產周期。

此次任務同時搭載鴻擎科技自主研製的鴻鵠03星，為「鴻鵠—3」星座首顆試驗衛星，將進行多項自研硬體在軌驗證。公開規劃顯示，該星座遠期規劃約1萬顆低軌通信衛星。

藍箭航天方面表示，此次回收箭體將進行檢修維護，公司計畫半年內實施復飛任務。市場方面，藍箭航天科創板IPO已獲受理，擬募資人民幣75億元。

路透報導，藍箭航天也由此與Space X和亞馬遜創始人貝佐斯旗下的藍色起源並列，成為全球僅有的3家成功回收飛入太空的大型火箭助推器的民營火箭開發商。