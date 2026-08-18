朱鎔基遺體在京火化 中共7常委八寶山送別 胡錦濤送花圈
已故的中國前國務院總理朱鎔基今天在北京八寶山火化，新華社報導，北京時間18日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念朱鎔基同志」，橫幅下方是朱鎔基的遺像。朱鎔基的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。
上午9時30分許，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，在哀樂聲中緩步來到朱鎔基同志的遺體前肅立默哀，向朱鎔基的遺體三鞠躬，並與朱鎔基親屬一一握手，表示慰問。
胡錦濤人未到但送了花圈，對朱鎔基逝世表示哀悼。
另據中央社報導，當局在八寶山周圍封路，石景山路布滿公安、便衣警察與管制人員。有北京民眾說，朱鎔基是一位不錯的領導人，對於他的過世感到傷心。這位民眾並不是特別來送別朱鎔基的，她一早到附近的公園散步，發現公園北區的路口被封住，才知道今天的活動。她感嘆地說，這樣子封路讓民眾連送也沒辦法送。
儘管在官方滴水不漏的控管之下，無法出現2023年民眾對已故前中國國務院總理李克強自發的「夾道送別」，但仍有許多北京民眾在離公墓不遠的臨街商店外駐足看熱鬧。
朱鎔基因病於8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。
朱鎔基遺體於18日上午在北京八寶山革命公墓禮堂火化，現場哀樂低回、氣氛莊嚴肅穆，黨和國家高層到場送別。 習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人出席，向遺體默哀、三鞠躬，並與親屬逐一握手慰問。 胡錦濤未到場，但送了花圈表達哀悼；北京周邊則有公安與便衣封控，部分民眾只能遠遠觀看，並感嘆無法前往送別。
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朱鎔基遺體於18日上午在北京八寶山革命公墓禮堂火化，現場哀樂低回、氣氛莊嚴肅穆，黨和國家高層到場送別。
習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人出席，向遺體默哀、三鞠躬，並與親屬逐一握手慰問。
胡錦濤未到場，但送了花圈表達哀悼；北京周邊則有公安與便衣封控，部分民眾只能遠遠觀看，並感嘆無法前往送別。
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