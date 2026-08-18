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北京瞭望／中國東3省GDP墊底 經濟開發區掀撤併潮

香港特派員 李春
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中國東三省（遼寧、吉林、黑龍江）正分別對經濟開發區實施「瘦身」行動，即大面積裁撤省級經濟開發區。最近的行動，被視為與東三省上半年經濟出現失速，地方有走出困局的需要，但放眼看中國有更大範圍的園區撤併潮，勢將帶來產業、資本、土地等等重新整併。

進入8月，遼寧省政府下發文件，同意第二批省級經濟開發區的撤併名單，這名單據查涉及該省13城共32家省級經開區。遼寧省本來有省級經開區92家，在第二批撤併後，將壓縮到43家，這意味著遼寧省的經開區裁撤五成，但會否還有第三批撤併，沒有準確的消息。

遼寧去年曾對省級經開區進行全面量化評價，評價指標包括成長性差、財政入不敷出、規畫布局不合理、排名長期靠後等，評價不合格的園區或整合或裁撤，去年全年共裁撤了21家。如果今次再裁撤完成，遼寧省級經開區土地面積縮減551萬畝，管理機構人員減至2088人。

在緊鄰遼寧的吉林，沒有大刀闊斧地裁撤，而是走「區政合一」之路，8月中省會長春淨月高新區、長春市南關區召開「進一步深化開發區改革動員大會」，代表長春淨月高新區、南關區「區政合一」改革啟動。這一改革在當地的說法，是「讓淨月高新區輕裝上陣、回歸主責主業，推動經濟社會高質量發展，最終實現1+1>2的目標。

長春淨月高新區屬於國家級高新區，發展的是數位經濟、高端製造、影視文旅三個主導產業，做優生命健康、現代農業產業，聚力發展低空經濟產業。其實施新的改革，是吉林省開發區改革的重要一步。

今年5月，吉林省曾召開「進一步深化開發區改革動員大會」， 中共吉林省委書記黃強在會上講話，稱吉林的開發區改革，要以破釜沉舟的勇氣和背水一戰的魄力，重塑體制機制，整治頑瘴痼疾，激發內生動力，堅決打好打贏進一步深化開發區改革攻堅戰，為吉林全面振興和高質量發展注入強勁動能。

在更北的黑龍江省，報稱早在2018年起就推動開發區優化整合，「瘦身」撤併、剝離社會管理職能，建立黃牌預警與摘牌機制，說要把全省約90家省級經開區從依賴傳統政策的粗放增長，轉型為聚焦招商引資與產業集聚的效率高地。

在黑龍江，影響最大的是大慶經濟技術開發區變局，這可是2012年國務院批准的國家級經濟技術開發區，今年7月報稱因綜合考核評價靠後，根據國家級經開區動態管理規定，正式移出國家級序列。

大建開發區，曾是中國東三省「老工業基地轉型」的重要途徑，1992至2002年十年間，三省年均新建省級經開區40個，其後再上高峰，最高年新建70個。一哄而上，問題就來了。

觸動東北拿經濟開發區開刀的，與東三省上半年經濟大幅落後相關。上半年東三省GDP增速均落後於4.7%的全中國平均線，增幅在中國31個省級地方墊底，其中吉林省GDP年增長2.4%，增速位居全國倒數第3；遼寧GDP年增長 2.5%，增速與雲南並列全國倒數第4；黑龍江GDP年增長3.5%，增速與廣西並列全國倒數第7。

東三省面臨結構性退步與增長放緩的困境，其上半年經濟表現被經濟學家指已經失速，是以三省急急在想走出困局。但在中國更多地方，也都有裁園區的行動，如西南的貴州，以剝離社會職能為由對經開區瘦身，重慶是直接壓縮園區，類似舉動還出現在經濟發達省份江蘇、浙江、廣東，有評論指園區撤併潮正在出現。

初步看去，中國各地撤併園區，說法不同，來因各異，但已經可以說三句話，一是中國改革開放，至少已開始結束園區經濟稱雄的時代；二是經濟的資源由園區撤併開始進入重新配置；三是園區經濟起落與開放度關連，中國經濟和經濟的開放正在步入新的關口。

精華 FAQ

  • 遼寧同意第二批省級經開區撤併名單，涉及13城共32家園區；若全部完成，省級經開區將由92家壓縮到43家，土地與管理人力也會同步縮減。

  • 吉林選擇以區政合一推動改革，讓長春淨月高新區與南關區整合後輕裝上陣，回歸招商與產業發展主責，並期待形成1+1>2的效果。

  • 東三省上半年GDP增速都低於全國平均，吉林、遼寧、黑龍江分列後段；加上過去園區擴張過快，地方開始透過撤併、摘牌與職能剝離來重整資源。

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