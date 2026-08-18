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花錢為陌生人愛情埋單？瑞幸咖啡七夕聯名翻車

中國新聞組╱北京18日電
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瑞幸咖啡此次聯名商品的杯身、杯套及提袋，大量印有男女主角姓名、人物形象及戀愛劇情...
瑞幸咖啡此次聯名商品的杯身、杯套及提袋，大量印有男女主角姓名、人物形象及戀愛劇情。對不少路人消費者而言，這種高度私人化的愛情故事與七夕全民消費場景出現落差。(取材自微博)

七夕原是情侶互送禮物、品牌搶攻消費商機的重要節點，但瑞幸咖啡今年卻因一場聯名活動意外「翻車」。瑞幸昨天推出與連載動畫「王煥君和張繽智」合作的七夕限定產品，相關物料提前曝光後，迅速引發網友抵制，「瑞幸七夕聯名翻車」、「瑞幸聯名份子錢」等話題接連登上熱搜。

觀察者網報導，爭議首先來自聯名IP的特殊背景。「王煥君和張繽智」並非大眾熟悉的動漫角色，而是以短影音博主「初九會畫畫」真實戀愛經歷為原型創作，內容描述她與男友從相識、戀愛到結婚的日常。該博主在社群平台擁有超過600萬粉絲，作品累計獲讚約1.5億次，但影響力仍主要集中於特定圈層。

此次聯名商品的杯身、杯套及提袋，大量印有男女主角姓名、人物形象及戀愛劇情。對不少路人消費者而言，這種高度私人化的愛情故事與七夕全民消費場景出現落差，有網友直言，「買一杯咖啡像在給陌生人隨份子錢」，甚至形容「有種花錢為別人的愛情埋單」的感覺。

除了IP選擇引發爭議，聯名作品的畫風也遭質疑涉嫌抄襲。多名網友認為，人物與分鏡疑似與「好想告訴你」、「靈能百分百」及藤本樹作品「驀然回首」等經典日本漫畫存在相似之處，甚至嘲諷作品像是「拼好漫」。目前相關說法主要來自網友比對，是否涉及抄襲仍有待進一步釐清。

事件延燒後，「瑞幸七夕作品博主近30日掉粉5萬」等話題也受到關注。瑞幸客服則表示，聯名素材已通過平台合規審核，目前尚未接獲調整或下架通知，瑞幸官方截至目前仍未正式回應。

回看瑞幸過往七夕聯名，線條小狗、悲傷蛙等虛擬IP具有較高普適性，單身者、情侶都能找到情緒共鳴。此次選擇真人情侶IP，卻讓部分消費者難以代入。

更值得注意的是，競爭品牌幸運咖趁勢推出「不為別人的愛情埋單，愛自己更幸運」文案，讓瑞幸的七夕聯名爭議再添話題。

瑞幸咖啡推出七夕限定產品，意外遭到網友抵制。(取材自觀察者網)
瑞幸咖啡推出七夕限定產品，意外遭到網友抵制。(取材自觀察者網)

精華 FAQ

  • 主因是聯名IP採用真人情侶戀愛故事，杯身與周邊大量呈現私密情節，讓許多消費者覺得難以代入，甚至有「替陌生人愛情埋單」的反感情緒。

  • 它並非傳統動漫角色，而是以短影音博主「初九會畫畫」的真實戀愛經歷為原型創作，內容描述從相識、戀愛到結婚的日常，受眾主要集中於特定圈層。

  • 網友還質疑其畫風與分鏡疑似借鑑多部日本漫畫，但目前多屬網友比對推測，尚未定論；此外瑞幸官方未正式回應，競品還趁勢打出對比文案。

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