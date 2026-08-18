即使關稅127.5%仍划算 美巨頭買3200輛中國電動車

一輛由極氪電動車改裝的Waymo無人駕駛計程車，行駛在美國街頭。(路透)

即使美國對中國電動車 課徵高達127.5%關稅 ，美國業者仍覺得買中國電動車很划算。美國無人駕駛計程車業者Waymo 自2024年以來，已累計進口約3200輛中國「極氪」（ZEEKR）電動車，其中2026年就達2600輛。即使加上高額關稅，這批中國製電動車成本仍低於Waymo過去使用的車款，凸顯中國製造的價格優勢。

據美國財經網站Moneywise報導，Waymo是Google母公司Alphabet旗下自動駕駛公司，目前主要使用捷豹I-Pace純電SUV打造無人駕駛計程車。今年5月起，Waymo陸續在舊金山、洛杉磯及鳳凰城推出以極氪電動車改裝的自動駕駛計程車，並命名為「Ojai」，計畫在2026年底前讓數千輛「Ojai」上路。

報導指出，這批車由吉利旗下極氪生產，在中國稱為CM1e。每輛「Ojai」進口估值約3.8萬美元，按照127.5%關稅計算，成本約增至8.65萬美元。車輛抵美後，還須加裝自動駕駛所需的硬體及軟體。

富比士估計，每輛「Ojai」設備安裝成本約2.5萬美元，完成改裝後總成本略高於11萬美元。相比之下，Waymo過去使用的捷豹I-Pace，經自動駕駛改裝後，單車總成本超過20萬美元。換言之，即使中國車承受超過1倍關稅，加上自駕設備成本後，總價仍比捷豹車款低出近一半。

觀察者網報導，為符合美國相關規定，這些中國電動車運往美國前會先拆除感測器及計算系統，抵達後再由Waymo在亞利桑那州梅薩的工廠，安裝自家的自動駕駛硬體與軟體。這種模式讓Waymo既能使用價格較低的中國製車體，也能掌握核心自駕技術。

這起採購案凸顯高關稅政策的另一面。對一般美國消費者而言，127.5%關稅足以大幅推高中國電動車售價；但對需要大量車輛、重視營運成本的自動駕駛業者而言，中國製造的成本優勢仍可能抵銷部分關稅。

中方多次批評美國將經貿問題政治化，認為提高對華關稅只會推升進口成本，最終由美國企業及消費者承擔，然而Waymo在高達127.5%關稅下仍持續採購中國電動車，也讓中國製造的成本競爭力，以及美國對華關稅政策的實際效果，再度受到外界關注。