新聞眼／江澤民百年大會3細節 釋政治風向

正國級退休領導人賀國強(前排左)及王岐山(前排右)出席江澤民誕辰100周年紀念大會。(視頻截圖)

北京舉辦江澤民 誕辰百年大會，令江澤民成為繼毛澤東等6人之後，以最高規格的大會紀念百年的第7人，這為江澤民的蓋棺定論達致頂峰，也間接為今秋中共 20屆5中和來年21大，作出重要的政治宣示。

江澤民誕辰百年大會，是據文件「中央辦公廳、國務院 辦公廳關於舉辦已故黨和國家領導同志誕辰紀念活動的通知」舉辦的。1996年的那份文件，對已故黨和國家領導人誕辰紀念活動的級別、頻率、審批程序及宣傳原則作出了明確且嚴格的規範。

按照那份文件，已舉辦最高規格誕辰百年大會的，有中共第一代領導集體成員六人，包括毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、陳雲和鄧小平。江澤民是同一規格獲辦百年紀念的主要領導人中第七人，也是「老一輩革命家」之外的第一人。

在江澤民之前曾為前中共總書記胡耀邦辦百年誕辰會，規格略低一檔，不是大型紀念大會，而是較高規格的「座談會」。

今次江澤民百年大會，有三個細節可揣摩，即政治老人、政治規格、政治宣示。

中共的大型會議，一看規格，二看出席人物。今天政壇走馬燈，人們關注的反而是那些政治老人們，特別是不能出席活動的元老們。每年春節前，中共會以看望新聞列出當年的政治老人排名表，今年有125人，其中曾任中央政治局常委或稱正國級的人物有19人。

今次江澤民百年大會，排在中央現任政治局成員後面的元老名單是13人。原來的19人中，朱鎔基和宋平已故，另有84歲的胡錦濤、92歲的前政協主席李瑞環、91歲的前中央政法委書記羅幹、88歲的前中央紀委書記吴官正，看來是病臥難起。

在出席大會的元老13人中，最受關注的是前總理溫家寶，因為近期有關他和他家人的動向，再一次傳言四起，而紀念江澤民的文獻紀錄片，據說完全拿掉他的身影。另一位受到關注的是前中央紀委書記王歧山，過去一年來至今年7月，不斷有他的前手下被帶走調查。

再說政治規格，江澤民百年大會，一切按96年文件而行，但在文件之外嚴格辦理之外，出現一點彈性，那就是大會由總書記講話，但大會主持人沒有嚴格限定。由於這一活動由中央書記處操辦，理論上主持大會的是中央書記處主持工作的政治局常委兼書記主持。

過去數次重要的已故領袖紀念大會，如紀念鄧小平誕辰110周年、紀念胡耀邦誕辰100周年、紀念毛澤東誕辰120周年、紀念陳雲誕辰110周年等，都是由時任中央書記處主持工作的政治局常委劉雲山主持。現在同一職位是蔡奇，但今次江澤民紀念大會由總理李強主持，客觀上給人以規格能高則高的觀感。

最後是政治宣示，那來自被北京政界反覆揣摩的習近平講話。其中一段被認定為政治宣示，即要求學習江澤民堅毅果敢的非凡膽略，強化憂患意識，樹立底線思維，更好統籌發展和安全，以頑強的鬥爭精神、高超的鬥爭本領積極應對風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章。這一段被認定為中共5中前，要突出甚麼，要強調甚麼的間接宣示。

中共正國級退休領導人曾慶紅(前排右)等人出席江澤民誕辰100周年紀念大會。(視頻截圖)

國務院前總理溫家寶出席紀念大會。(視頻截圖)