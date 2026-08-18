江澤民百歲紀念大會╱習近平高調盛讚江 被指為執政背書

央視播出習近平接見江澤民親屬畫面。(取材自央視)

中共 前總書記江澤民 17日迎來百年誕辰，中共中央在北京人民大會堂舉行高規格紀念大會，中共總書記習近平 出席並發表逾40分鐘談話，高度評價江澤民一生及其政治遺產，更罕見提及1989年「嚴重政治風波」。美國之音(VOA)引述分析人士認為，這場紀念表面上是追念江澤民，實際上則具有鮮明的現實政治意味，習近平藉此重新界定江澤民的政治遺產，也為自己的執政路線尋找歷史連續性與正當性。

習近平形容江澤民是「光輝的一生、戰鬥的一生」，認為他為「把中國特色社會主義推向21世紀」作出不可磨滅的貢獻。此外，習近平也高度評價江澤民提出的「三個代表」重要思想，以及確立社會主義市場經濟體制改革目標、推動中國加入世界貿易組織等政策。

不過，外界更關注習近平為何在此時高規格紀念江澤民。美國之音引述旅美學者鄧聿文分析，中共紀念已故政治人物往往服務於現實政治，習近平是把江澤民納入「民族解放和復興」的歷史敘事，再銜接到自己提出的「新時代、新征程」，藉紀念活動對全黨進行政治動員、統一思想。

加州州立大學洛杉磯分校榮休教授宋永毅則認為，習近平此時「抬出江澤民」，具有為自身執政「背書」的意味。他指出，相較於習近平，江澤民在黨內及民間的接受度相對較高，因此習近平引用江的政治遺產，可以產生一定的歷史連結效果。宋永毅甚至認為，不論是「江澤民牌」、「胡錦濤牌」或「鄧小平牌」，最終都服務於習近平當前的政治需要。

值得注意的是，習近平此次講話罕見公開提到1989年「春夏之交」的「嚴重政治風波」，稱江澤民當時「堅決擁護和執行黨中央正確決策」，並肯定其維護上海穩定的表現。

對此，宋永毅表示，江澤民某種程度上是1989年事件後的政治受益者，而習近平如今重新強調這段歷史，等於把江當年的政治選擇納入今日的正統敘事。

旅美時評人蔡慎坤則在社群平台X指出，江澤民是在「六四的血色背景」下登上中共最高政治舞台，如今習近平又親自把這段歷史寫進江的正面政治遺產。他認為，真正值得注意的並非單純紀念江澤民，而是這場紀念再次凸顯中共面對重大政治挑戰時所強調的政治忠誠與權力邏輯。

換言之，江澤民百年誕辰看似是在回顧一段歷史，實際上也成為習近平向黨內重新闡述歷史、凝聚政治共識的一次重要場合。

中國北京，一塊巨型室外屏幕上播放著中國國家主席習近平在紀念已故領導人江澤民誕辰100周年活動上發表講話的畫面。(2026年8月17日)