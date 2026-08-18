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中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

記者黃雅慧／即時報導
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中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台...
中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國東部戰區日前發布一組訊息，表示「應急資金保障」演練計畫中，其中在一組攜帶貨幣作為資金保障的照片中，發現解放軍除了準備人民幣、美金、金條外，也有大量台幣千元鈔，引發中國網友熱議。

據東部戰區陸軍旗下的「人民前線」近期發布「『野戰銀行車』開在任務一線」一文，內容提及近日第71軍某旅中進行聯合資金集中收付管理中心、開戶銀行組織等應急應戰資金保障演練，全面提升應急財務保障能力。

該旅領導表示，「資金保障是未來戰爭後勤保障的重要組成部分，必須隨時隨地滿足戰場和官兵的需求。」在演練過程中，該旅通過模擬系統癱瘓、斷電斷網等多類突發情況，圍繞多種貨幣緊急提現、異地資金支取、網銀轉帳支付等內容，探索多種資金供應方式，確保部隊緊急情況下，資金保障不斷線。

據悉，該旅與相關結算單位和國有商業銀行建立應急保障機制，實現結算機構、金融機構間的系統聯動與快速響應，有效破解了多個資金應急保障難題，為做好應急應戰資金保障。

中國軍武帳號解讀，解放軍隊在自己的貨幣體系範圍內活動，用的自然是人民幣，要出海參加戰鬥任務自然就需要攜帶外幣，而這也正是當前戰備訓練貼近實戰的提出的新需求。美元、人民幣與台幣三種貨幣同時出現，而且還是通過微型無人機直接吊運在野戰環境下分發，用意是在不遠的將來，極有可能發生的登島作戰中，前線作戰人員需要充足的現金保障。

該帳號進一步指，帶現金有幾種用途，一是人員求生跟脫險，二是採購當地物資和服務。對於解放軍而言，三大紀律八項注意裡，「不拿群眾一針一線」、「買賣公平」這些要求永遠都存在。「部隊到了台灣島上，不可能學某些匪兵巧取豪奪，臨時購買當地群眾的物資、租用車輛、使用民用設施，該付多少錢就付多少錢。」

精華 FAQ

  • 這次演練主軸是應急應戰資金保障，重點測試在系統癱瘓、斷電斷網等情況下，部隊如何完成多種貨幣提現、異地支取與網銀轉帳，確保財務供應不中斷。

  • 文章指出，解放軍戰備訓練強調貼近實戰，若未來涉及登島作戰，前線部隊可能需要在台灣當地採購物資或支付服務，因此準備台幣被解讀為對特定場景的預案。

  • 該帳號認為現金可用於人員求生脫險，也可用來購買當地物資、租車或使用民用設施，並強調部隊應遵守三大紀律八項注意，買賣要公平，不能巧取豪奪。

解放軍

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