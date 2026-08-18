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習近平9月快閃訪美 傳不去紐約聯合國大會

編譯中心／綜合報導
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政治新聞媒體Politico網站17日報導，中國國家主席習近平9月訪美將在華府與川普總統會面，不會順道前往紐約參加聯合國大會發表演說。

報導引述四名熟悉習近平行程的人士透露，習近平預計9月24日在華府與川普會面，但無意參加9月22日開始的聯合國大會一般性辯論。

其中一名因外交敏感性而要求匿名的知情人士表示：「習近平可能於9月23日晚間抵達美國，他不會參加聯合國大會，並於25日離境。他實際上只有24日在白宮進行一天的會談。」

報導表示，美國國務院將相關詢問轉交白宮。白宮發表聲明確認習近平將於9月24日訪問白宮，但拒絕就習近平在美期間的其他可能行程發表評論。

華府外交圈先前曾廣泛推測，習近平可能會利用出席聯大的機會，宣揚中國和平發展的國際倡議，藉此與美國持續對伊朗發動的戰爭形成對比。

一名駐華府的歐盟外交官表示：「當9月24日高峰會日期最初公布時，人們就指出，中方提出這個日期可能是為了讓習近平也能前往紐約參加聯大。」這名外交官還說，駐紐約外交官也注意到，北京尚未向紐約派遣先遣小組，而這通常是習近平出訪前的準備工作。

中國駐美大使館和美國駐聯合國代表團均未回應置評請求。

習近平上一次前往紐約並在聯大發表演說是在2015年，當時是為了紀念聯合國成立70周年。2021年COVID-19疫情高峰期間，習近平曾透過視訊向聯大發表演說，並在演說中間接提及美軍一個月前撤離阿富汗的失敗，藉此向發展中國家推銷以中國經濟發展模式為核心、非美國主導的世界新秩序。

精華 FAQ

  • 報導指出，習近平預計9月24日在華府與川普總統會面，白宮也已確認他將於當天訪問白宮，核心行程就是這場高層峰會。

  • 因為知情人士透露，習近平可能9月23日晚間抵達美國，9月25日就離境，實際上只在9月24日於白宮進行1天會談，停留時間很短。

  • 華府外交圈曾推測，他可能趁聯大發表演說，宣揚中國和平發展與國際倡議，並與美國對伊朗的戰爭形成對比，但目前看來並無此安排。

習近平 聯合國 國務院

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